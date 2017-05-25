به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالفضل برات زاده ظهر پنج شنبه در مراسم گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر امنیت کشور را مرهون ایثار رزمندگان اسلام دانست و گفت: اگر رزمندگان اسلام امروزه در مرزهای کشور ایستادگی نکنند هجمه های دشمنان به داخل کشور راه خواهد یافت

وی سوم خرداد را سرآغاز پیروزی های رزمندگان و شکست دشمنان اسلام عنوان کرد و یادآور شد: صدام و کشورهای بیگانه خرمشهر را جزء جدا نشدنی کشور عراق می دانستند.

سرهنگ ابوالفضل برات زاده با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه امروز نیز خرمشهر های زیادی در پیش است که باید فتح شود، اظهارداشت: دشمنان اسلام و ایران امروز با تبلیغات گسترده می خواهند با اجرای پروژه نفوذ به کشورمان و دستاوردهای آن لطمه وارد کنند.

وی یادآور شد: سوم خرداد سالروز غرور و افتخار ملی ایران است چرا که رزمندگان اسلام با دست خالی در مقابل دشمن تا دندان مصلح ایستادگی کرده و دشمن را از خاک کشورمان بیرون راندند.

سرهنگ برات زاده عنوان کرد: هجمه های فرهنگی از جمله مواردی است که باید عموم مردم با روشنگری مقابل آن بایستند.