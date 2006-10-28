طراحي دلفين بيونيك براي نجات جان انسان ها در شرايط بد جوي

به گزارش خبرگزاري مهر، "توماس رو" طراح سيستمي تحت عنوان "دلفين بيونيك" درخصوص طرح ابتكاري خود گفت: اين وسيله از قابليت هاي بسياري در آينده از جمله نجات جان انسان ها در شرايط نامساعد جوي در اقيانوس ها برخوردار است.

اين دلفين بيونيك كه به يك موتور Corvette با قدرت 425 اسب بخار مجهز است، از توانايي گشت زني روي آب با سرعت بيش از 55 مايل در ساعت برخوردار است.

بنا بر گزارش سي ان ان، مسافران دلفين بيونيك درست مانند مسافران اتومبيل هاي مسابقه اي يك كمربند 4 جهته را به بدن خود مي بندند.

اين دلفين از تركيبي از مواد از جمله Kevlar كه در جليقه هاي ضدگلوله به كار مي رود، تشكيل شده تا تاب تحمل در شرايط دشواري از جمله وزش بادهايي با سرعت 200 مايل در ساعت را داشته باشد.

دلفين بيونيك وسيله اي نه كاملا زيرآبي و نه مطلقا روي آبي است بلكه هر دوي اين خواص را دارد.