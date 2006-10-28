66 زن در نيشابور داوطلب انتخابات شوراها شدند

به گزارش خبرنگار "مهر" در مشهد، حسين شرافتي جانشين رئيس ستاد انتخابات شهرستان نيشابور امروز در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: 13 زن و 104 مرد در شهر نيشابور ثبت نام كردند كه كمترين آنان 25 سال سن دارد .

وي افزود : بيشتر افراد شركت كننده داراي مدرك ديپلم و كارشناسي هستند كه البته 7 نفر با مدرك دكتري نيز در اين ميان به چشم مي خورد.

شرافتي حضور زنان در اين دوره را چشمگير و ميانگين مدرك تحصيلي ثبت نام كنندگان را بالاتر توصيف و تصريح كرد : تعداد داوطلبان در همه روستاها به حد نصاب رسيده است .

وي زمان اعلام تاييد صلاحيت داوطلبان را نيمه اول آذرماه دانست و اظهار اميدواري كرد همانطور كه سياست هاي دولت موجب افزايش تعداد داوطلبان شده، انشاءالله ميزان راي دهندگان نيز افزايش خواهد يافت.