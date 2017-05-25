کلینیک درمانی جانباختگان معدن یورت تاسیس می شود

به گزارش خبرنگار مهر علی ربیعی شامگاه پنج شنبه در آیین گرامیداشت جان‌باختگان حادثه معدن یورت آزادشهر در مسجد جامع روستای وطن اظهار کرد: ما تا همیشه در کنار خانواده جان‌باختگان هستیم و با قدرت پیگیر امور آنان خواهیم بود.

وی افزود: تاکنون ۲۴ میلیون تومان به خانواده این ۴۳ عزیز جان باخته معدن پرداخت شده و احکام مستمری آن ها صادر شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: همچنین با دستور ویژه رئیس جمهور برای هر جان باخته این حادثه ۵۰ میلیون تومان حق خرید مسکن در نظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: اگر انحصار وراثت جان‌باختگان و خانواده آنان مشخص شود به سرعت دیه ۲۱۰ میلیون تومانی آن ها هم پرداخت می‌شود.

ربیعی تصریح کرد: دستور دادیم تا مشاوران خانم در کنار مادر، خواهر و همسران جان‌باختگان سریع حضور یابند و به آنان مشاوره دهند.

وی بیان کرد: تلاش می کنیم در آینده نزدیک کلینیک درمانی به نام جانباختگان حادثه معدن زمستان یورت در گلستان احداث و راه اندازی شود.