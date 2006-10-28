سايپا بدون علي دايي يك تيم معمولي است/ در زدن ضربات آخر مشكل داشتيم

سرمربي تيم فوتبال ابومسلم پس از شكست مقابل تيم فوتبال سايپا درگفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با بيان مطلب فوق اظهار داشت : بازي مقابل سايپا يك بازي درگيرانه و فيزيكي بود و شرايط جوي هم بر روي بازي تاثيرات منفي گذشت ولي در مجموع بازيكنان تيم خوب ظاهر شدند و ازعملكرد آنها راضي هستم زيرا تمام تلاش خود را انجام دادند.

وي تصريح نمود : در بازي با سايپا بازيكنان تيم تمام تاكتيك هاي كادر فني را بخوبي اجرا كردند و فقط در زدن ضربات آخر مشكل داشتيم كه باعث عدم نتيجه گيري از اين ديدار شد. در حاليكه تيم سايپا از دو موقعيت گلزني خود بخوبي استفاده كرد و توانست با پيروزي از ميدان خارج شود.

قياسي در ادامه افزود : سايپا بدون دايي يك تيم معمولي است كه فقط با قدرت سرزني دايي مي تواند امتيازات بازي را به سود رقم بزند. در حاليكه جريان بازي كاملا به نفع ما بود و تسلط خوبي بر روي بازي داشتيم اما بر روي ضد حمله ها غافلگير شديم.

وي ادامه داد : تيم ابومسلم درهيچ جاي زمين دچار ضعف نيست و در تمام خطوط خوب كار مي كند و مشكلي از لحاظ بازيكن نيز نداريم اما بازيكنان ما بايد خود را باور كنند و با روحيه و اعتماد به نفس بالا وارد زمين مسابقه شوند .