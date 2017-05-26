میزبانان دور مقدماتی لیگ جهانی والیبال مشخص شدند/ آزادی سوم است

به گزارش خبرگزاری مهر، لیگ جهانی سال ۲۰۱۷ در سه سطح و با حضور ۳۶ کشور برگزار می‌شود که در سطح یک این مسابقات ۱۲ تیم برزیل، ایتالیا، لهستان، ایران، صربستان، آمریکا، کانادا، بلژیک، فرانسه، روسیه، بلغارستان و آرژانتین با یکدیگر رقابت می‌کنند.

دور مقدماتی سطح یک لیگ جهانی سال ۲۰۱۷ از ۱۲ خردادماه با دیدار فرانسه و بلغارستان شروع می‌شود و در مدت سه هفته با ۵۴ دیدار پیگیری خواهد شد.

۹ کشور آرژانتین، بلژیک، بلغارستان، فرانسه، ایران، ایتالیا، لهستان، روسیه و صربستان در سه هفته دور مقدماتی این رقابت‌ها میزبان خواهند بود که میزبانی لهستان در دو شهر این کشور خواهد بود.

فدراسیون جهانی والیبال ۱۰ سالن را برای دیدارهای مرحله مقدماتی لیگ جهانی سال ۲۰۱۷ در سطح یک در نظر گرفته که سالن «اورفئو سوپردومو» شهر کوردوبا آرژانیتن با ۱۴ هزار صندلی بیشترین ظرفیت را در بین آنان دارد.

رتبه دوم این داده آماری به سالن «اطلس آرنا» در شهر لودز لهستان با ۱۲ هزار و ۱۰۰ نفر ظرفیت تعلق دارد و سالن مجموعه ورزشی آزادی تهران با ۱۲ هزار ظرفیت در رتبه سوم است.

فهرست سالن‌ها و ظرفیت آنان که برای مسابقات والیبال لیگ جهانی در سطح یک لیگ جهانی ۲۰۱۷ به شرح زیر است:

۱. آرژانتین، شهر کوردوبا: سالن اورفئو سوپردومو ظرفیت ۱۴ هزار نفر

۲. لهستان، شهر لودز : سالن اطلس آرنا ظرفیت ۱۲ هزار و ۱۰۰ نفر

۳. ایران، شهر تهران: سالن ورزشگاه آزادی، ظرفیت ۱۲ هزار نفر

۴. لهستان، شهر کاتوویسا: سالن هالا اسپورتووا اسپودک، ظرفیت ۱۱ هزار نفر

۵. ایتالیا، شهر پیزارو: سالن آدریاتیک آرنا ظرفیت ۱۰ هزار و ۳۲۳ نفر

۶. صربستان، شهر نویساد: سالن اس پی سی وویودینا ظرفیت ۱۰ هزار و ۲۰۰ نفر

۷. فرانسه، شهر پائو: سالن پالایزدی اسپورتس ظرفیت هفت هزار و ۵۰۰ نفر

۸. بلغارستان، شهر وارنا: سالن فرهنگی ورزشی با ظرفیت ۶ هزار نفر

۹. روسیه، شهر سورگات: سالن دی اس انرژتیک ظرفیت ۶ هزار نفر

۱۰. بلژیک، شهر پیزارو: سالن لوتو آرنا ظرفیت ۵۰۱۹ نفر

مرحله نهایی لیگ جهانی والیبال سال ۲۰۱۷ نیز در برزیل برگزار می‌شود که میزبان سالن «Arena Da Baixada» در شهر کوریتیبا با ظرفیت ۴۳ هزار نفر را برگزاری این مسابقات در نظر گرفته است.