جایزه ویژه هیات‌ داوران جشنواره سئول به مستند «شاعران زندگی» رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مستند «شاعران زندگی» که روایتی شاعرانه از زندگی، کار و دغدغه‌های شیرین پارسی شالی‌کار، فعال محیط‌زیست و فعال اجتماعی در حوزه زنان است در اولین حضور بین‌المللی خود در بخش مسابقه جشنواره بین‌المللی فیلم سبز سئول با حضور شیرین برق‌نورد و محمدرضا جهان‌پناه به نمایش درآمد.

چهاردهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم سبز سئول که بزرگ‌ترین جشنواره فیلم‌های محیط‌زیستی در آسیاست، از تاریخ ۱۸ تا ۲۴ می در سئول پایتخت کره‌جنوبی برگزار شد و فیلم مستند «شاعران زندگی» در بخش رقابت سبز در کنار هفت فیلم مستند دیگر از کشورهای آمریکا، کانادا، دانمارک، فنلاند و چین روی پرده رفت.

مستند «شاعران زندگی» در پروژه «کارستان» باهدف ثبت و روایت تلاش کسانی که در رویارویی با چالش‌های بسیار، توانسته‌اند معنای کار را حرمت بخشند و ثبت و انتقال دانش و تجربه‌هایشان می‌تواند الگوهای با ارزشی برای کل جامعه به‌خصوص جوانان باشد، با مشاوره رخشان بنی‌اعتماد و تهیه‌کنندگی مجتبی میرتهماسب در بخش خصوصی تولید شده است.