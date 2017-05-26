عکاس خبرگزاری مهر در جمع برگزیدگان جشنواره ققنوس

به گزارش خبرنگار مهر، «مریم داورنیا» عکاس خبرگزاری مهر خراسان شمالی در دومین جشنواره استانی عکس ققنوس، با کسب رتبه سوم در بخش تک عکس، لوح تقدیر و جایزه این جشنواره را از آن خود کرد.

همچنین با نظر هیئت داوران جشنواره ققنوس، آثار «مریم دارونیا» و برخی از عکاسان خراسان شمالی برای ارائه در نمایشگاه این جشنواره انتخاب شد.

بر اساس این گزارش، دومین جشنواره استانی عکس مستند اجتماعی با عنوان ققنوس، در موضوعاتِ مشکلات، معضلات و آسیب‌های اجتماعی موجود در جامعه از قبیل حاشیه‌نشینی، اعتیاد، متکدیان، کارتن‌خواب‌ها، کودکان کار، کودکان خیابانی و غیره در خراسان شمالی برگزار شد.

۴۰۰ اثر از ۴۸ هنرمند خراسان شمالی به دبیرخانه این جشنواره رسید که توسط هیئت‌داوران شامل ساسان مؤیدی، داوود عامری و داریوش اورانوس بخت داوری شد و شامگاه پنج‌شنبه در مراسم اختتامیه، آثار برتر مورد تجلیل قرار گرفتند.

دومین جشنواره استانی عکس ققنوس با معرفی برگزیدگان در دو بخش تک عکس و مجموعه عکس و نیز تقدیر از برخی فعالان رشته عکاسی، شامگاه گذشته به کار خود پایان داد.