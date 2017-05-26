کارشناسان ایران-روسیه-ترکیه مناطق کاهش تنش سوریه را مشخص می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، میخائیل بوگدانف معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا اعلام کرد: کارشناسان روسیه، ترکیه و ایران مناطق کاهش تنش در سوریه بر روی نقشه ترسیم و مشخص خواهند کرد.

وی افزود: بر اساس متن توافق مناطق کاهش تنش، کشورهای تضمین کننده کارگروه تشکیل خواهند داد و این کشور ها باید کارگروهی را برای تصمین امنیت تشکیل دهند تا درباره نقشه و موقعیت مناطق کاهش تنش و ترسیم مرزهای آن به توافق برسند و دست اندرکاران تامین عبور شهروندان را تعیین کنند زیرا شهروندان از آزادی عمل عبور و مرور باید برخوردار باشند بر عکس تروریستها. از همین رو باید موانعی ایجاد شود و تدابیر نظارتی در مناطق مذکور به اجرا درآید و باید این همه با به کارگیری نقشه باشد. تاکنون طرفی که تضمین کننده امنیت در این مناطق خواهد بود مشخص نیست.

وی قبلا تصویب یادداشت تفاهم مناطق کاهش تنش سوریه را در شورای امنیت سودمند دانسته بود.

شایان ذکر است؛ وزارت دفاع روسیه، ۴ منطقه مشمول طرح مناطق کاهش تنش را شامل؛ شمال سوریه یعنی در حومه ادلب و مناطق همجوار آن، مناطق شمال شرقی حومه لاذقیه، حومه غربی حلب و حومه شمالی حماه. این منطقه بزرگترین منطقه در میان سه منطقه دیگر است. در این منطقه بیش از یک میلیون نفر زندگی می کنند و گروههای مسلح که شامل ۱۴.۵ هزار فرد می شوند بر آن سیطره دارند.

دومین منطقه در مرکز سوریه شامل حومه شمالی حمص و به طور مشخص دو شهر رستن و تلبیسه و مناطق اطراف آن که تحت اشغال گروه‌های مسلح که حدود سه هزار نفر می شود و در این منطقه ۱۸۰ هزار نفر زندگی می کنند.

سومین منطقه نیز در مرکز سوریه واقع شده و غوطه شرقی دمشق با داشتن جمعیتی بالغ بر حدود ۶۹۰ هزار نفر غیر نظامی را شامل می‌شود. منطقه قابون به دلیل سیطره جبهه النصره بر آن شامل توافق نمی‌باشد.

چهارمین منطقه در جنوب سوریه شامل؛ مناطق دارای مرزهای مشترک با اردن در حومه های درعا و قنیطره که اغلب تحت تصرف گروه های مسلح موسوم به «الجبهه الجنوبیه» با ۱۵ عنصر مسلح است. این منطقه جمعیتی بالغ بر ۸۰۰ هزار غیر نظامی را دربرمی‌گیرد. بر این اساس مجموع تعداد عناصر مسلح در مناطق مشمول توافق ۴۲ هزار نفر می‌باشد.