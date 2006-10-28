۶ آبان ۱۳۸۵، ۱۶:۰۳

مدير عامل ايرنا در چهارمين نشست رسانه و بسيج:

بايد براي تحقق رسانه بسيجي و بسيج رسانه ‌اي در جامعه تلاش شود

مدير عامل خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران عنوان كرد: رسانه بسيجي بايد مانند بسيج تعلق خاطر به آرمان هاي نظام جمهوري اسلامي داشته باشد.

به گزارش خبرنگار "مهر" در مشهد، سيد جلال فياضي  مديرعامل خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران صبح شنبه در نشست سراسري بسيج و رسانه در مشهد با بيان اين مطلب افزود:  نياز به رسانه بسيجي و بسيج رسانه‌اي در كشور داريم و بسيج يك رسانه ايدئولوژيك است كه بر مبناي اعتقادات خود عمل مي‌كند.

وي اظهار داشت: رسانه بسيجي بايد مانند بسيج تعلق خاطر نسبت به آرمانهاي نظام جمهوري اسلامي داشته باشد تا عنوانش بسيجي باشد.

فياضي افزود: رسانه بسيجي بايد مانند بسيج بي ‌ادعا و كم ‌توقع و پربازده بوده و با كمترين امكانات بيشترين بازدهي را داشته باشد.

وي خاطرنشان كرد: اگر به ايده رسانه بسيجي دست يابيم آن زمان بسيج رسانه‌اي مهمترين ضرورت ماست  و بسيج رسانه‌اي براي دفاع از آرمانهاي انقلاب و نظام و تعميق فرهنگ بسيجي در جامعه و مقابله با جريان يك سويه اطلاع رساني كه امروز مهندسي افكار عمومي را در سطح بين‌المللي در اختيار دارد، مهم است.

مدير عامل ايرنا اظهار داشت: جريان يك سويه اطلاع رساني آنچه را كه مي‌خواهد روي ميز افكار عمومي جهان قرار مي‌دهد و آنچه را كه نمي‌خواهد زير خروارها خبر متفاوت پنهان و اينگونه وانمود مي‌كند كه سانسور وجود ندارد.

