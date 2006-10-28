بايد براي تحقق رسانه بسيجي و بسيج رسانه ‌اي در جامعه تلاش شود

به گزارش خبرنگار "مهر" در مشهد، سيد جلال فياضي مديرعامل خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران صبح شنبه در نشست سراسري بسيج و رسانه در مشهد با بيان اين مطلب افزود: نياز به رسانه بسيجي و بسيج رسانهاي در كشور داريم و بسيج يك رسانه ايدئولوژيك است كه بر مبناي اعتقادات خود عمل ميكند.
وي اظهار داشت: رسانه بسيجي بايد مانند بسيج تعلق خاطر نسبت به آرمانهاي نظام جمهوري اسلامي داشته باشد تا عنوانش بسيجي باشد.
فياضي افزود: رسانه بسيجي بايد مانند بسيج بي ادعا و كم توقع و پربازده بوده و با كمترين امكانات بيشترين بازدهي را داشته باشد.
وي خاطرنشان كرد: اگر به ايده رسانه بسيجي دست يابيم آن زمان بسيج رسانهاي مهمترين ضرورت ماست و بسيج رسانهاي براي دفاع از آرمانهاي انقلاب و نظام و تعميق فرهنگ بسيجي در جامعه و مقابله با جريان يك سويه اطلاع رساني كه امروز مهندسي افكار عمومي را در سطح بينالمللي در اختيار دارد، مهم است.
مدير عامل ايرنا اظهار داشت: جريان يك سويه اطلاع رساني آنچه را كه ميخواهد روي ميز افكار عمومي جهان قرار ميدهد و آنچه را كه نميخواهد زير خروارها خبر متفاوت پنهان و اينگونه وانمود ميكند كه سانسور وجود ندارد.
نظر شما