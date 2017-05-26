به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی دشتکی ظهر جمعه در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه همدان با بیان اینکه مقام معظم رهبری ناخدای کشتی حیات‌بخش، سعادت‌بخش و نجات‌بخش انقلاب اسلامی است، اظهار داشت: امروز کشتی انقلاب در اقیانوس طوفان‌زده جهان هر روز بهتر از دیروز به سوی سعادت و خوشبختی و اقتدار در حرکت است.

وی با گرامیداشت سوم خرداد و سالروز آزادسازی خرمشهر به جمله امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه خرمشهر را خدا آزاد کرد، اشاره کرد و گفت: این جمله امام(ره) کوتاه اما عمیق است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان به قرار گرفتن در آستانه ماه اشاره و عنوان کرد: رمضان ماه رحمت و مغفرت و نفس کشیدن در ماه رمضان تسبیح و خواب در این ماه عبادت است.

حجت الاسلام دشتکی با اشاره به اینکه پیامبر (ص) شرط حضور در این ضیافت الهی را درست کردن نیت‌ها عنوان فرموده اند، ادامه داد: در این ماه با گرسنگی و تشنگی باید گرسنگی و تشنگی قیامت را یاد کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با اشاره به اینکه کنترل زبان در ماه رمضان باید انجام شود، عنوان کرد: روزه گرفتن صرف و دهان بستن صرف کفایت نمی‌کند بنابراین همه اعضا و جوارح باید روزه باشد.

وی با اشاره به اینکه اکرام ایتام در ماه رمضان باید مد نظر باشد، اظهار داشت: نجات‌دهنده انسان چیزی به غیر از عمل خود او نیست و در ماه رمضان باید عمل‌گرا بود و برای آخرت ذخیره کرد.

حجت الاسلام دشتکی با بیان اینکه در ماه رمضان باید فرهنگ افطار ساده در مساجد نهادینه شود، گفت: مدارا با زیردستان همیشه پسندیده و در ماه رمضان پسندیده‌تر است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با اشاره به اینکه تلاوت قرآن در ماه رمضان از ثواب بسیاری برخوردار است، عنوان کرد: ۳۰۰ موسسه قرآنی در استان برنامه‌ریزی کرده اند تا مردم از ثواب قرائت قرآن در ماه رمضان بهره‌مند شوند به صورتی که درتمام شهرستان‌ها جمع‌خوانی قرآنی برگزار می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با تاکید بر اینکه پیامبر(ص) فرمودند با جهاد و شهادت استکبار به غل و زنجیر کشیده می‌شود، افزود: ایثار و جهاد و فداکاری ملت ایران استعمار و استکبار را به غل و زنجیر کشیده است.

حجت الاسلام دشتکی با اشاره به اینکه تروریسم در اقصی نقاط جهان خودنمایی می‌کند، افزود: خون هزاران مظلوم و هزاران مدافع مظلوم در یمن بحرین و نقاط دیگر ریخته می‌شود، اما دشمن سخت در اشتباه است که می‌تواند جلوی گسترش اسلام را بگیرد چراکه اگر توانست جلوی توسعه افکار امام در جهان را بگیرد می‌تواند جلوی صدای شاگردان امام را هم بگیرد.