وحدت ملی از دستاوردهای انتخابات بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی در خطبه های نماز جمعه این هفته زاهدان که در مصلای قدس برگزار شد، اظهار داشت: ماه رمضان دارای برکات و فضائل بسیاری است و خداوند را شاکریم که بار دیگر توانستیم به پیشواز این ماه عزیز برویم.

وی افزود: امیدواریم خداوند متعال این سعادت را نیز نصیب ما بکند که بتوانیم از شب اول این ماه تا پایان این ماه عزیز از برکات آن استفاده فراوان ببریم و به رسالتی که خداوند بر دوش انسان های مومن قرار داده عمل کنیم.

وی با اشاره به اینکه در روایات اسلامی تاکید فراوانی به اهمیت این ماه شده است، افزود: هر لحظه و ساعت این ماه از بهترین ساعات عمر ما است و می‌توان این ماه را یکی از بهترین ماه‌های عمر خود قرار دهیم.

امام جمعه موقت زاهدان ادامه داد: همانطور که پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمودند، زمانی که انسان روزه می‌گیرد باید تمام اعضا و جوارح آن روزه باشند و فقط زبان انسان نباید روزه باشد بلکه همه اعضا و جوارح بدن انسان باید همچون زبان روزه باشند.

وی با اشاره به اینکه در این ماه عزیز همه اعضای بدن باید روزه باشند، افزود: در این ماه عزیز باید چشمان خود را بر حرام ها ببندید و زبان خود را از غیبت کردن و گوش خود را از شنیدن حرف هایی که حرام است باز دارید.

وی با اشاره به شب های عزیز قدر، ادامه داد: یکی از لحظات طلایی این ماه لیالی قدر است زیرا در این شب ها سرنوشت یکساله انسان‌های مومن نوشته می‌شود.

حجت السلام حمیدی خاطر نشان کرد: یکی دیگر از فرمایشات پیامبر گرامی اسلام (ص) در این ماه این است که فقرا را فراموش نکنیم و نکند سفره افطار مسلمانی خالی باشد.

وی با تاکید بر توجه بیشتر به فقرا در ماه مبارک رمضان، افزود: با توجه به تاکیدات حضرات معصومین باید در این ماه عزیز نگاه ویژه ای به این قشر داشته باشیم.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات در هفته گذشته اظهار داشت: این انتخابات یک حماسه بزرگ سیاسی بود که در واقع برگ زرین دیگری از تاریخ انقلاب در ۲۹ اردیبهشت ورق خورد.

امام جمعه موقت زاهدان تصریح کرد: خوشبختانه این انتخابات بدون کوچک‌ترین مشکلی در سراسر کشور و استان سیستان و بلوچستان برگزار شد و به گفته رهبر معظم انقلاب برنده واقعی این انتخابات مردم عزیز کشور هستند.

وی با اشاره به اینکه برنده واقعی این انتخابات مردم و رهبر معظم انقلاب هستند، گفت: پیروی مردم از رهنمودها و نصیحت‌های خوب و روشن ایشان موجب شد یکی از بهترین انتخابات در ۲۹ اردیبهشت برگزار شود.

وی خاطر نشان کرد: همچنین باید از همه افرادی که در برگزاری این انتخابات با شکوه دست اندر کار بودند تشکر ویژه ای داشته باشیم.

حجت السلام حمیدی تصریح کرد: مردم ما با حضور با شکوه و صف های در هم تنیده خود در این انتخابات بار دیگر سیلی محکمی به دشمنان اسلام و این نظام اسلامی زدند.

وی افزود: مردم ما با این حضور خود بار دیگر نشان دادند که کشور، نظام و رهبر خود را دوست دارند و در این کشور نظامی اسلامی بر پایه دموکراسی حاکم است.

وی با اشاره به اینکه مسئولان باید قدردان این مردم باشند، ادامه داد: وحدت ملی و امنیت ملی یکی دیگر از دستاوردهای این انتخابات بود که همچون خاری در چشم دشمنان نظام اسلامی اتحاد و همبستگی ملی ما را به جهانیان اثبات کرد.