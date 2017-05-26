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۵ خرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۵۲

امام جمعه موقت زاهدان:

وحدت ملی از دستاوردهای انتخابات بود

وحدت ملی از دستاوردهای انتخابات بود

زاهدان- امام جمعه موقت زاهدان گفت: وحدت ملی یکی از دستاوردهای انتخابات بود که مانند خاری در چشم دشمنان نظام اسلامی اتحاد و همبستگی ملی ایرانیان را به جهانیان اثبات کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی در خطبه های نماز جمعه این هفته زاهدان که در مصلای قدس برگزار شد، اظهار داشت: ماه رمضان دارای برکات و فضائل بسیاری است و خداوند را شاکریم که بار دیگر  توانستیم به پیشواز این ماه عزیز برویم.

وی افزود: امیدواریم خداوند متعال این سعادت را نیز نصیب ما بکند که بتوانیم از شب اول این ماه تا پایان این ماه عزیز از برکات آن استفاده فراوان ببریم و به رسالتی که خداوند بر دوش انسان های مومن قرار داده عمل کنیم.

وی با اشاره به اینکه در روایات اسلامی تاکید فراوانی به اهمیت این ماه شده است، افزود: هر لحظه و ساعت  این ماه از بهترین ساعات عمر ما است و می‌توان این ماه را یکی از بهترین ماه‌های عمر خود قرار دهیم.

امام جمعه موقت زاهدان ادامه داد: همانطور که پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمودند، زمانی که انسان روزه می‌گیرد باید تمام اعضا و جوارح آن روزه باشند و فقط زبان انسان نباید روزه باشد بلکه همه اعضا و جوارح بدن انسان باید همچون زبان روزه باشند.

وی با اشاره به اینکه در این ماه عزیز همه اعضای بدن باید روزه باشند، افزود: در این ماه عزیز باید چشمان خود را بر حرام ها ببندید و زبان خود را از غیبت کردن و گوش خود را از شنیدن حرف هایی که حرام است باز دارید.

وی با اشاره به شب های عزیز قدر، ادامه داد: یکی از لحظات طلایی این ماه لیالی قدر است زیرا در این شب ها سرنوشت یکساله انسان‌های مومن نوشته می‌شود.

حجت السلام حمیدی خاطر نشان کرد: یکی دیگر از فرمایشات پیامبر گرامی اسلام (ص) در این ماه این است که فقرا را فراموش نکنیم و نکند سفره افطار مسلمانی خالی باشد.

وی با تاکید بر توجه بیشتر به فقرا در ماه مبارک رمضان، افزود: با توجه به تاکیدات حضرات معصومین باید در این ماه عزیز نگاه ویژه ای به این قشر داشته باشیم.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات در هفته گذشته اظهار داشت: این انتخابات یک حماسه بزرگ سیاسی بود که در واقع برگ زرین دیگری از تاریخ انقلاب در ۲۹ اردیبهشت ورق خورد.

امام جمعه موقت زاهدان تصریح کرد: خوشبختانه این انتخابات بدون کوچک‌ترین مشکلی در سراسر کشور و استان سیستان و بلوچستان برگزار شد و به گفته رهبر معظم انقلاب برنده واقعی این انتخابات مردم عزیز کشور هستند.

وی با اشاره به اینکه برنده واقعی این انتخابات مردم و رهبر معظم انقلاب هستند، گفت: پیروی مردم از رهنمودها و نصیحت‌های خوب و روشن ایشان موجب شد یکی از بهترین انتخابات در ۲۹ اردیبهشت برگزار شود.

وی خاطر نشان کرد: همچنین باید از همه افرادی که در برگزاری این انتخابات با شکوه دست اندر کار بودند تشکر ویژه ای داشته باشیم.

حجت السلام حمیدی تصریح کرد: مردم ما با حضور با شکوه و صف های در هم تنیده خود در این انتخابات بار دیگر سیلی محکمی به دشمنان اسلام و این نظام اسلامی زدند.

وی افزود: مردم ما با این حضور خود بار دیگر نشان دادند که کشور، نظام و رهبر خود را دوست دارند و در این کشور نظامی اسلامی بر پایه دموکراسی حاکم است.

وی با اشاره به اینکه مسئولان باید قدردان این مردم باشند، ادامه داد: وحدت ملی و امنیت ملی یکی دیگر از دستاوردهای این انتخابات بود که همچون خاری در چشم دشمنان نظام اسلامی اتحاد و همبستگی ملی ما را به جهانیان اثبات کرد.

کد مطلب 3989062

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