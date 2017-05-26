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۵ خرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۲۴

دیدار رسمی وزرای خارجه چین و روسیه

دیدار رسمی وزرای خارجه چین و روسیه

منابع خبری روسیه از دیدار رسمی میان وزرای خارجه این کشور و چین در روز پنجشنبه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت خارجه روسیه از دیدار وزرای خارجه این کشور و چین به منظور انجام گفتگوها بر سر مسائل مختلف بین المللی و همکاری های استراتژیک میان دو کشور خبر داد.

در بیانیه رسمی منتشر شده از سوی وزارت خارجه روسیه که به همین مناسبت صادر شده آمده است: «سرگئی لاوروف» و «وانگ یی» نقطه نظرات خود را در خصوص گستره وسیعی از مسائل جهانی و منطقه ای از جمله شرایط حاکم بر شبه جزیره کره، خاورمیانه، آفریقای شمالی و افغانستان با یکدیگر به اشتراک خواهند گذاشت.

گفته می شود این دیدار قرار است در سطحی بالا و بر اساس جدول زمانبندی از پیش تعیین شده انجام شود.

همچنین «شی جی پینگ»، رئیس جمهور چین نیز قرار است در تاریخ ۴ جولای سال جاری میلادی عازم روسیه شده و با همتای روسی خود، ولادیمیر پوتین دیدار کند.

کد مطلب 3989080

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