دیدار رسمی وزرای خارجه چین و روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت خارجه روسیه از دیدار وزرای خارجه این کشور و چین به منظور انجام گفتگوها بر سر مسائل مختلف بین المللی و همکاری های استراتژیک میان دو کشور خبر داد.

در بیانیه رسمی منتشر شده از سوی وزارت خارجه روسیه که به همین مناسبت صادر شده آمده است: «سرگئی لاوروف» و «وانگ یی» نقطه نظرات خود را در خصوص گستره وسیعی از مسائل جهانی و منطقه ای از جمله شرایط حاکم بر شبه جزیره کره، خاورمیانه، آفریقای شمالی و افغانستان با یکدیگر به اشتراک خواهند گذاشت.

گفته می شود این دیدار قرار است در سطحی بالا و بر اساس جدول زمانبندی از پیش تعیین شده انجام شود.

همچنین «شی جی پینگ»، رئیس جمهور چین نیز قرار است در تاریخ ۴ جولای سال جاری میلادی عازم روسیه شده و با همتای روسی خود، ولادیمیر پوتین دیدار کند.