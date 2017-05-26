به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حمیدرضا شکری در خطبههای نماز جمعه کلاته خیج در مصلای مسجد اعظم این شهر، ضمن بیان اینکه متأسفانه مدتهاست که رژیم پادشاهی آل خلیفه در جایگاه مجری اوامر آمریکا و اسرائیل و عربستان در کشور بحرین هرروز جنایتی میآفریند، ابراز داشت: این بار در پناه حمایتهای میدانی رژیم مسلمان کش آل سعود با عملی کردن تهدیدات خود علیه علما و اندیشمندان دینی، وقاحت و بیشرمی را از حد گذرانده و با تعرض به آیتالله شیخ عیسی قاسم، احساسات جمیع مسلمانان بهویژه شیعیان جهان را برانگیخته است.
وی افزود: البته از رژیم دیکتاتور و پادشاهی آل سعود بهمنزله نوکر حلقهبهگوش سران کفر آمریکا و رژیم صهیونیستی که بیسابقهترین تحقیرها را نثار سران کشورهای عربی بهویژه عربستان کردند، انتظار حمایت از ملتهای مسلمان و تخطئه حکام ظالم و دیکتاتوری همچون پادشاهی بحرین را نداشته و نداریم اما از مجامع بینالمللی و سازمانهای حقوق بشری که همواره از دمکراسی و اراده ملتها هرچند بهصورت کلیشهای و ظاهری دم میزنند، انتظار میرود احترام به بیش از ۱.۵میلیارد مسلمان جهان حرف و سخنی بگویند.
نباید اجازه داد که افرادی حریم ماه رمضان را بشکنند
امامجمعه کلاته خیج در دیگر بخش سخنان خود ضمن بیان اینکه رمضان ماه بزرگیها است، بیان داشت: خدای متعال دو ماه رجب و شعبان را قرار داده است تا قلوب جامعه و مردم برای ورود به ماه ضیافت الهی آماده شود.
شکری افزود: امام رضا (ع) فرمود «در آخرین روز باقیمانده ماه شعبان زیاد دعا و استغفارکنید تا پاک وارد ماه مبارک رمضان شوید، امانتها را به صاحبانشان برگردانید و اگر کینهای نسبت به کسی دارید آن را برطرف کنید» لذا باید گفت با آمدن این ماه باید زندگی ما رنگ و بوی جدید پیدا کند و اگر تابهحال کارهایی انجام میدادیم که بیهوده بود از این به بعد باید دقیق باشیم و تمام گفتار و رفتارمان، برخوردار از جدیت باشد آنوقت است که ماه رمضان آغوش خود را به سمت ما میگشاید.
وی افزود: امام(ره) نیز میفرمود «ماه رمضان با نماز جماعت، روزه، گرسنگی، افطار، سحر، انفاق، تلاوت قرآن و امور دیگر از شما پذیرایی میکند لذا سعی کنید مساجد خود را پررنگتر از گذشته برای ورود مؤمنین آماده کنید» همچنین در روایتی آمده است که پیامبر گرامی اسلام (ص) و أمیرالمومنان(ع) در اواخر ماه شعبان مردم را جمع میکردند، میفرمود: «ماه رمضان نزدیک است و مردم را بشارت میداد و مردم با بشارت، وارد این ماه بشوند.» نباید اجازه داد که افرادی حریم این ماه را بشکنند.
شبکههای مجازی معاند در حال عوض کردن فکر و اندیشه جامعه
امامجمعه کلاته خیج در بخش دیگر از خطبههای خود ضمن اشاره به فرارسیدن فصل امتحانات دانش آموزان و با تأکید بر اینکه برای اوقاف فراغت از امروز باید برنامههای مدون ارائه شود، بیان داشت: در سالیان گذشته چند سازمان دولتی سعیشان برای پُر کردن اوقات فراغت دانشآموزان بود ازجمله در آموزشوپرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و بسیج و دیگر مراکز سعی میکردند که از آنها قدردانی میکنیم اما امروز باکمال تأسف اگر به سمت این عزیزان نرویم این دشمن است که به سمت این عزیزان میرود و آنها وقت نوجوانان و جوانان ما را پر میکنند.
شکری با تأکید بر اینکه دشمنان سنگینترین و هرزهترین صحنهها را در شبکههای مجازی به قلب و فکر فرزندان ما وارد میکنند، افزود: بسیاری از شبکههای مجازی معاند در حال عوض کردن فکر و اندیشه جامعه ما هستند، تعداد زیادی از افرادی که دستگیر شدند اعتراف کردند به نوجوانان و دختران وزنان ما الگو میدهند تا مُدگرایی را در جامعه ترویج کنند. یک روز با آن آرایش و لباس فردا بالباس و آرایش دیگر و هرروز نسل ما را به این صحنهها مشغول کنند و فرصت نفس کشیدن فرهنگی را ندهند.
وی همچنین به سوم خرداد روز مقاومت و فتح خرمشهر نیز اشارهای داشت و گفت: ما در دوران دفاع مقدس صحنههای مختلفی داشتیم اما سوم خردادماه از باشکوترین آنها است که هیچگاه از خاطر ملت ما نمیرود و همان تعهدی که ملت ما برای نصرت و پیروزی در دوران دفاع مقدس و انجام امر امام عزیز (ره) انجام دادند درحالیکه دشمن تصور میکرد محال است به چنین مسئلهای دستیابیم و برای او بسیار مهم بود و در ارتباط با آن برای ملت ما شاخوشانه میکشید اما دیدیم که خدای متعال در سایه آن تلاشها و زحمات، آن نصرت نهایی را نصیب این ملت کرد.
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