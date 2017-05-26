به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی هاشمی‌نژاد در نماز جمعه این هفته عسلویه اظهار داشت: در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم؛ ماه رمضان ماه تعالی روح، ماه تزکیه نفس، ماه رسیدن به روح تقوا و معنویت است.

وی با بیان اینکه شرط قبولی تمام اعمال تقوا است، اضافه کرد: تقوای سیاسی، تقوای اقتصادی و تقوای فرهنگی هم باید مد نظر باشد. خدا برای رسیدن به تقوا فرصت‌ها و شرایطی را فراهم کرده که یکی از این فرصت‌ها برای تقویت تقوا، ماه رمضان است. روزه را واجب کرده که خلق و بندگان خود را بیازمایند.

امام جمعه عسلویه با بیان اینکه نمایش اخلاص، بروز اخلاص و تقویت اخلاص روزه است، تصریح کرد: راه برون رفت از بن‌بست‌ها تقوا است، اگر تقوا باشد بن‌بستی وجود ندارد و بدون تقوا انسان سرگردان می‌شود.

وی با بیان فرازهایی از بیانات حضرت امام خمینی(ره) گفت: امام فرمودند که در خطبه‌های نماز جمعه مردم را به وظایف خطیری که دارند آگاه سازید و به اتحاد و وحدت دعوت کنید، این حرف ما بوده، هست و خواهد بود؛ وحدت مایه قدرت، شوکت وعزت است و اختلاف ضررش به خود ما می‌رسد، باید از اختلاف ریشه‌ای پرهیز کنیم، ولی اختلاف سلیقه باعث پیشرفت می‌شود.

هاشمی نژاد در ادامه با بیان فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب ادامه داد: مقام معظم رهبری نیز فرمودند که دفاع مقدس و جهاد وشهادت را زنده نگه دارید و نگذاریم حادثه معجزه نشان دفاع مقدس فراموش شود. به تعبیر رهبری، جنگ گنج بود چرا که در جنگ انسان هایی پرورش پیدا کردند که برخی شهید شدند و برخی ماندند و نظام از نعمات وجود آنها بهره می برد.

وی با اشاره به اینکه درس شهید فهمیده را از کتاب‌های درسی حذف کردند، افزود: برخی دهن کجی می کنند، مسئله شهادت وجهاد را از کتاب‌های درسی و مدارس و دانشگاه‌ها حذف می‌کنند و می‌خواهند فرهنگ جهاد و شهادت را از ما بگیرند. متاسفیم برای برخی مسئولین ضعیف و به تمام معنا ترسو و مزدور دشمن در نظام جمهوری اسلامی، در مقابل خون‌های مطهر این همه شهید چه می خواهند جواب بدهند.

امام جمعه عسلویه با اشاره به برگزاری انتخابات در هفته گذشته افزود: انتخابات با حضور باشکوه و شورانگیز مردم برگزار شد و بی نهایت از مردم تشکر می‌کنم؛ با این حرکت سیلی محکمی به صورت دشمن زدند و شکوه حضور مردم عزیز خوب بود و مردم با وقت شناسی جواب دشمن دادند.

وی بیان کرد: متاسفانه برخی نیز به نوعی خیانت کردند، برخی برای رسیدن به مطامع دنیوی به هر کار غیر اخلاقی و غیر اسلامی دست زدند، چطور فردای قیامت جواب می دهند؟ اگر چنین افرادی با چنین انگیزه‌هایی به قدرت برسند چقدر دغدغه خدمت به مردم دارند؟ برای رسیدن به مطامع دنیوی ارزش‌های اخلاقی و اسلامی را لگد مال کردند.

هاشمی‌نژاد اضافه کرد: انقلاب کردیم که رو راست و شفاف باشیم، نه خائن. اخلاق و وجدان و ایمان را زیر پا گذاشتند، در تاریخ انقلاب اسلامی چنین حرکاتی سراغ نداریم و بی‌سابقه است؛ خیلی‌ها را اغفال کردند و خیلی‌ها را از واقعیت دور کردند.

وی ادامه داد: برخی وقایع تاریخی دارد تکرار می شود اما این ملت پای معرکه ایستاده است و از ولی زمان دفاع می کند. این ملت قائم مقام رهبری را کنار گذاشت؛ این همان ملت است، جوانان ما انقلابی هستند و ولایت‌مدار و رهبری را تنها نخواهند گذاشت.

در پایان نماز جمعه نمازگزاران با شرکت در راهپیمایی جنایات حاکمان آل خلیفه در بحرین را محکوم کردند.