ارتباط جنگل زدایی و افزایش موارد ابتلا به مالاریا

به گزارش خبرنگار مهر، طبق گزارش اخیر سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل، در حدود ۱۳۰ میلیون هکتار جنگل، که مساحتی به اندازه آفریقای جنوبی است، از سال ۱۹۹۰ از بین رفته است.

به گفته کلی اوستین، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه لیهای پنسیلوانیا، «جنگل زدایی یک پدیده طبیعی نیست، بلکه عمدتا ناشی از فعالیت های انسانی است.»

به گفته وی، «تغییرات انسانی در محیط زیست طبیعی می تواند تاثیر چشمگیری بر نرخ ابتلا به مالاریا داشته باشد.»

مطالعه ۶۷ کشور کمتر توسعه یافته که مالاریا در آن شیوع بیشتری دارد نشان می دهد الگوهای تغییر اب و هوا، جنگل زدایی و سایر تغییرات انسانی در محیط زیست طبیعی موجب تشدید انتقال مالاریا می شود.

به گفته محققان، جنگل زدایی به چندین طریق موجب شیوع مالاریا می شود که از آن جمله افزایش میزان نورخورشید و اب راکد در برخی نواحی است. این دو وضعیت، شرایطی مطلوب برای رشد اکثر گونه های پشه آنوفل هستند که در انتقال مالاریا نقش اصلی را ایفاء می کنند.