خطای پمپ بنزین مسافران جاده هراز را گرفتار کرد

یحیی عسگرپور بامداد شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جمعه شب شماری از خودروهای عبوری به دلیل عرضه بنزین مخلوط به گازوییل در مسیر هراز دچار مشکل و نقص فنی شدند و این مسئله سبب بروز خسارتی به مالکان خودروها و سرگردانی مسافران شده است.

وی با اشاره به اینکه در این جایگاه به جای بنزین، خودروها با گازوییل سوخت گیری و پس از طی مسیر کوتاهی خودورها دچار نقص و خاموش شده بودند افزود: این مسئله سبب بروز مشکلاتی در مسیر شده است.

وی تصریح کرد: برای رفع مشکل، شماری تعمیرکار به محل اعزام و پس از بررسی مسئله، متوجه شدند که بجای بنزین خودروها با گازوئیل سوخت گیری شده بودند.

بخشدار امامزاده عبدالله آمل یادآور شد: جایگاه عرضه سوخت تا اطلاع ثانوی برای مشخص شدن علت اصلی بروز حادثه و مقصران تعطیل شده است.