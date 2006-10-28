اصلاحات نظام آموزش پزشكي يك شبه امكانپذير نيست / مشكلات دانشجويان مرتفع مي شود

دكتر "محمدهادي ايمانيه" در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تجمع اعتراض آميز دانشجويان رشته پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز افزود: ما هم قبول داريم كه مشكلاتي در نظام آموزشي وجود دارد اما در اين ميان ممكن است تعداد اندكي از دانشجويان از وجود اين مشكلات و اين گونه اعتراضات سوء استفاده كنند و مشكلات بيشتري ايجاد كنند.

وي به دانشجويان توصيه كرد به فعاليت آموزشي خود ادامه دهند و ادامه داد : مسئولين دانشگاه در صدد هستند مسئولانه به حل مشكلات صنفي و آموزشي دانشجويان همت گمارند.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي شيراز تأكيد كرد: نظام آموزش پزشكي مستلزم يكسري اصلاحات است كه اين امر نيز با توجه به مشكلات موجود يك شبه و به طور ناگهان امكان پذير نيست.

وي ابراز اميدواري كرد: مشكلات موجود در آموزش پزشكي بايد با همت اساتيد، همه مسئولان و دانشجويان حل شود .

ايمانيه با رد اين مطلب كه دانشجويان عنوان كرده اند مسئولين دانشگاه بي تفاوت از كنار مشكلات گذشته اند، گفت: بخشي از مشكلات صنفي كه دانشجويان عنوان مي كنند رفع شده و دانشگاه در صدد رفع ديگر معضلات موجود است اما اين كار همكاري همه دانشجويان را مي طلبد.

به گزارش مهر، جمعي از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز امروز با تجمع در بيمارستان نمازي اين شهر، اعتراض خود نسبت به بي توجهي مسئولين دانشگاه در رسيدگي به مشكلات صنفي و آموزشي را اعلام كردند. وضعيت نامناسب خوابگاه ها، تغذيه و امكانات آموزشي از محورهاي اعتراض دانشجويان بود.