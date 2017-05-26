سلول های ایمنی معیوب منجر به بروز «طاسی» می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه کالیفرنیا در آزمایش بر روی موش ها دریافتند سلول های T تنظیمی (Tregs) موجب تحریک سلول های بنیادی پوست در رشد مو می شوند. Tregs نوعی سلول ایمنی هستند که به کنترل التهاب کمک می کنند.

تیم تحقیق دریافت اگر Tregs از بین رود، سلول های بنیادی قادر به بازتولید فولیکول های مو نخواهند بود.

دکتر مایکل روزنبلوم، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «فولیکول های مو به طورمداوم بازیافت می شوند: زمانیکه یک تار مو می افتد، کل فولیکول مو مجددا به وضعیت رشد برمی گردد.»

وی در ادامه می افزاید: «این باور وجود دارد که این فرآیند کاملا وابسته به سلول بنیادی است، اما وجود Tregs هم ضروری است. اگر این یک نوع سلول ایمنی از بین رود، مو رشد نمی کند.»

این یافته ها نشان می دهد نقص و عیب در Tregs می تواند منجر به «آلوپسی آره آتا» شود که یک اختلال خودایمنی شایع است که منجر به از دست دادن موها شده و در بروز طاسی هم نقش دارد.

حال محققان قصد دارند این آزمایش را بر روی انسان انجام دهند.