تروریست ها به دنبال فروپاشی جامعه مصر هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، جبهه خلق برای آزادی فلسطین در بیانیه ای حمله تروریستی در المنیا مصر را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است: تروریسم سیاه در مصر که اخیرا قبطی های این کشور و اماکن مقدس آنها را هدف قرار داده است به دنبال ایجاد فتنه طائفه ای با هدف فروپاشی جامعه مصر است، این روند در پی ناکامی در توطئه های براندازی دولت مصر صورت گرفته است.

در ادامه بیانیه آمده است: ملت مصر قادر است توطئه هایی که با هدف برانگیختن اختلافات طائفه ای صورت می گیرد را خنثی کند. جبهه خلق برای آزادی فلسطین همچنین ابراز اطمینان کرد که مردم مصر قادر هستند در برابر تروریسم با یکدیگر متحد باشند.

در پایان بیانیه به ملت و رهبری مصر و خانواده های قربانیان حادثه تروریستی در المنیا تسلیت گفته شده است.

گفتنی است به دنبال حمله تروریستها به یک اتوبوس حامل مسیحیان قبطی در منطقه المنیا مصر دستکم ۲۹ نفر کشته شدند.