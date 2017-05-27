افزایش ۱۰ درصدی بارهای صادره از استان قزوین

افشین پیرنون در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در اجرای طرح گسترده کنترل و نظارت برعملکرد و بررسی اسناد حمل و نقلی در محورهای مواصلاتی استان قزوین دراردیبهشت ماه سال جاری اسناد حمل و نقل ۱۶۷۱ دستگاه کامیون حامل بار تجاری مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی هدف از اجرای این طرح نظارت برعملکرد و بررسی اسناد حمل و نقلی ناوگان عمومی حمل و نقل جاده ای استان و برخورد با تخلفات احتمالی درحوزه حمل و نقل کالا و جلوگیری از فرار غیر قانونی بارهای استان است.

وی درهمین راستا تصریح کرد: با همکاری پلیس راه استان قزوین و با برقراری گشت کنترل و نظارت محسوس و نامحسوس جاده ای در بخش حمل و نقل کالا اسناد حمل شامل بارنامه، کارت هوشمند راننده و کامیون توسط تیم های نظارتی و گشت های سیار در محورهای مواصلاتی استان به صورت مستمر کنترل می شود.

پیرنون از برخورد قانونی با رانندگان فاقد بارنامه و بارنامه های نامعتبر خبر داد و افزود: رانندگان فاقد بارنامه علاوه بر اعمال قانون توسط پلیس راه به کمیسیون ماده ۱۱ برای رسیدگی به تخلفات رانندگان حمل ونقل جاده ای ارجاع داده می شوند.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین عنوان کرد: بازرسان این اداره کل با دقت بر عملکرد شرکت‌های حمل و نقل نظارت می‌کنند و در صورت مشاهده تخلف با شرکت‌های خاطی برخورد خواهند کرد.

وی با بیان اینکه شرکت های حمل و نقل موظف به بررسی کارت هوشمند رانندگان و کامیون و رعایت کلیه قوانین و ضوابط مرتبط هستند، عنوان کرد: تنها زمانی که کارت هوشمند رانندگان و کامیون مورد تائید قرار گرفت شرکت های حمل و نقل موظف به صدور بارنامه هستند و درغیر این صورت صادر کردن بارنامه نوعی تخلف از سوی شرکت محسوب شده و به کمیسیون ماده ۱۲ برای رسیدگی به تخلفات شرکت های حمل و نقل ارجاع داده می شوند.

پیرنون بیان کرد: عمده تخلفات شرکتهای حمل و نقل کالا شامل صدور بارنامه خارج از حوزه فعالیت، صدور بارنامه برای وسیله نقلیه فاقد کارت معاینه فنی و وسایل و تجهیزات ایمنی، صدوربارنامه صوری و استفاده غیرمجاز ازکارت هوشمند سایر رانندگان بوده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین در خاتمه خاطر نشان کرد: طی اردیبهشت ماه سال جاری ۱۶۷۱ دستگاه کامیون حامل بار تجاری توسط تیم های گشت راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مورد رسیدگی قرارگرفته اند که تعداد ۱۷۱ کامیون فاقد بارنامه به کمیسیون مربوطه جهت رسیدگی به تخلفات رانندگان حمل ونقل جاده ای معرفی شده اند.

وی همچنین یاد آور شد: بر اساس بررسی آمارهای موجود بیانگر آن است با تدابیر اتخاذ شده اقدامات بعمل آمده توسط این اداره کل در برای کنترل و نظارت برعملکرد و بررسی اسناد حمل و نقلی رانندگان در محورهای مواصلاتی و شرکت های حمل و نقل کالای جاده ای استان قزوین از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا کنون بارهای صادره از استان قزوین ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

این افزایش در شرایطی اتفاق می افتد که در مدت مشابه سالهای گذشته بطور مستمر با کاهش بار مواجه بوده ایم، لازم به ذکر است بطور روزانه تعداد قابل توجهی بار در سالن اعلام بار پایانه کالای قزوین بدون متقاضی حمل می ماند.