اعطای وام ۱۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن به نخبگان واستعدادهای برتر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد ملی نخبگان، سید مهدی موسوی‌ کوهپرگفت: وام خرید مسکن نخبگان و استعداهای ‌برتر تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان از ۱۰۰ میلیون تومان به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

وی افزود: یکی از دغدغه‌های اساسی استعدادهای‌برتر و نخبگان تهیه مسکن است بر همین اساس بنیاد ملی نخبگان در راستای حمایت‌های گوناگونی که در زمینه‌های آموزشی و پژوهشی از این افراد به عمل می‌آورد، موضوع پرداخت وام مناسب برای تهیه مسکن را نیز در دستورکار خود قرار داده است.

معاون توسعه مدیریت ‌و منابع بنیاد ملی نخبگان تاکید کرد: باتوجه به مصوبه دولت برای پرداخت وام ۸۰ میلیون تومانی با سود ۹ درصد برای مسکن‌ اولی‌ها از طریق ودیعه ‌گذاری، بنیاد ملی نخبگان پیشنهاد مشابهی را برای استعدادهای‌ برتر و نخبگان تحت حمایت خود به هیات دولت ارائه داد که پس از طی فرآیندهای لازم به بانک مرکزی ارجاع شد.

موسوی‌کوهپر خاطرنشان کرد: در پیشنهاد بنیاد علاوه بر افزایش مبلغ تسهیلات، بر موضوع پرداخت وام نخبگان، مشابه مسکن ‌اولی‌ها با سود ۹ درصد نیز تاکید شده بود که متاسفانه به دلیل عدم ‌وجود منابع برای جبران مابه‌التفاوت سود، تنها با افزایش سقف وام به ۱۶۰ میلیون تومان با سود ۱۸ درصد موافقت شد.

وی عنوان کرد: پیگیری و رایزنی بنیاد برای کاهش درصد سود متعلقه همچنان ادامه داد.

معاون توسعه مدیریت ‌و منابع بنیاد ملی نخبگان گفت: به ‌محض ابلاغ مصوبه اخیر بانک مرکزی به بانک‌های عامل، معرفی افراد آغاز خواهد شد.