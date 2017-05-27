خطبا و مبلغان دینی در ماه رمضان رسالت ‏سنگینی بر عهده دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالله رضایی نسب صبح امروز در جمع خطبا، مبلغان و روحانیون شهرستان شادگان اظهار کرد: روحانیون و عموم مبلغان دینی باید در طول سال و به خصوص از فرصت ماه رمضان برای ترویج مبانی دینی در بین مردم و جوانان به نحو شایسته استفاده کنند.

وی با تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان گفت: این ماه فرصتی مناسب برای کسب تقوا، تعلیم و تربیت و تهذیب و تزکیه نفس است که باید با ایجاد فضای مناسب بتوانیم زمینه استفاده و بهره مناسب از آن را فراهم کنیم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شادگان برضرورت بهره‌گیری کامل از ظرفیت ماه مبارک رمضان تاکید کرد و افزود: ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن و ماه پرخیر و برکتی است و باید سعی کنیم از این ماه نهایت استفاده را ببریم.

وی به احیای مساجد و بهره گیری هرچه بهتر ازماه مبارک رمضان به عنوان یک ضرورت همیشگی و جذب مردم و جوانان تاکید کرد.

حجت اسلام رضایی نسب در پایان با بیان اینکه ماه مبارک رمضان باید نماد احترام به ارزشهای اسلامی و اصول اخلاقی باشد بر رعایت این ارزشها و پرهیز از حرمت شکنی آحاد جامعه در این ماه تاکید کرد.