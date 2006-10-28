رسانه ها به بداخلاقي هاي انتخاباتي دامن نزنند

به گزارش خبرنگار " مهر" در مشهد، صفارهرندي در حاشيه چهارمين نشست بسيج و رسانه در مشهد در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود : شكل گيري بداخلاقي هاي انتخاباتي در شان رسانه هاي ما نيست و اهالي رسانه به جاي تاكيد بر حواشي به اصل موضوع انتخابات بپردازند .

وي در عين حال گفت : البته جاذبه هاي خبري در برخي حواشي خبري به طور قطع وجود دارد اما بايد اطلاعات را بر اساس واقعيات نوشت تا حاصل آن به نفع ملت باشد .

صفار هرندي رسانه ها را راهبر جريانهاي سياسي در انتخابات پيش رو دانست و افزود: رسانه ها مي توانند به گونه اي رفتار كنند كه برخورد با انتخابات از سوي احزاب مودبانه باشد .

وزير ارشاد در ادامه خاطرنشان كرد: دامن زدن به بداخلاقي هاي انتخاباتي موجب مي شود رسانه ها تبديل به متهم نهايي انتخابات شوند .

وي تاكيد كرد : امروز زمان آن رسيده تا به روي مدل حضور بسيج در رسانه كار كنيم و به مدل قابل قبول در اين زمينه برسيم .

صفارهرندي كم توقعي و در عين حال پرسود بودن تكليف گرايي به جاي نتيجه گرايي را از جمله ويژگي هاي مدل رساني به بسيج دانست و گفت: اين ايثار در روحيه بسيجيان منجر به بركتي مي شود كه همه از آن بهره مند شوند.