به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان زندانها، دکتر اصغر جهانگیر، گفت: در ابتدای مدیریت و ساماندهی کاهش جمعیت کیفری هدف گذاریهای سازمان زندانها و دستگاههای مربوطه بر کاهش ۱۰ درصدی جمعیت کیفری بود که با عنایت الهی و همکاری همدیگر توانستیم رقمی در حدود ۵ تا ۸ درصد جمعیت زندانیان را کاهش دهیم.
وی ادامه داد: در عرصههایی مانند اشتغال، حرفه آموزی و برنامههای فرهنگی ما دارای توفیقات نسبی خوبی بودهایم و مسئله اشتغال مددجویان را از سالهای اول جزء الویتهای خود میدانیم.
جهانگیر اظهار داشت: ما برای اولین بار در زندانهای کشورعلاوه بر بیماریهای واگیر دار رسیدگی به بیماریهای غیر واگیر دارمددجویان در زندانها را هم در نظر گرفتهایم وبه این مسئله رسیدگی وبرنامه ریزی میکنیم.
رئیس سازمان زندانها با اشاره به وضعیت نیروی انسانی گفت: افرادی را در وضعیت استخدامی متفاوت داریم به نحوی که عده ایی به عنوان قرارداد کارگری، شرکتی، حجمی، پیمانی و رسمی استخدام شدهاند و در حال خدمات رسانی به مجموعه میباشند.
وی تصریح کرد: نکته قابل توجه اینکه این افراد در بحث نوع خدمات رسانی کاملاً در موقعیت شغلی و شرح وظایف ثابتی هستند ولی در آمدهای آنان بر اساس نوع دریافتی تفاوت دارد که برای این همکاران عزیز تدابیری اتخاذ شود تا حقوق کارمندان موقت در روند زندگی آنان مشکل ساز نشود. ضمن اینکه برای کارمندان رسمی نیز راهکارهایی صورت گرفته است.
جهانگیر با اشاره به ضرورت اطلاعرسانی خدمات زندانبانی گفت: در بیرون از زندان درک صحیحی از نحوه نگهداری مددجویان در داخل زندان نیست و همکاران ما در بخش امنیت تمام تلاش خود را از لحاظ جانی و روحی و روانی میکنند تا افراد درسطح جامعه بتوانند درکمال امنیت و طیب خاطر به زندگی روزمره خود بپردازند ولی متأسفانه اطلاعرسانی مناسبی در خصوص این اقدامات انجام نشده و به نحو احسن به افکار عمومی انعکاس داده نشده است.
این مقام ارشد قضایی با اشاره به اینکه بیش از ۲۰۰۰ بازنشسته در سازمان زندانها داریم گفت: ما میتوانیم از پتانسیل این تعداد بازنشسته در بخشهای مختلف زندانها استفاده کنیم که این پتانسیل در قالب کانون بازنشستگان میتواند نمود پیدا کند.
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