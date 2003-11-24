شهرداري از مشكلات ساختاري و مديريتي رنج مي برد

دكتر عماد افروغ در گفت وگو با خبرنگار اجتماعي مهر افزود: بخشي از مشكلات شهرداري تهران مربوط به مديريتهايي است كه از سالهاي گذشته در اين سازمان نهادينه شده و بخش ديگر مربوط به نحوه تعامل و ارتباط آن با زير مجموعه ها و ساير ارگانها و بخشهاي مديريتي كشور است ، به طوري كه نبود اين هماهنگي عامل مهمي در ماندگاري مشكلات در سطح خيابانها و مناطق تهران است .

وي ادامه داد : نبود يك برنامه بلند مدت و تفكر استراتژيك در شهرداري تهران يكي از مشكلات اساسي اين سازمان است اما مشكل اساسي در طول تاريخ شهرداري اين است كه ورود افراد به پستهاي مديريتي اين سازمان بر مبناي تخصص نبوده است .

وي گفت : برخورد سليقه اي مسئولان شهرداري در دوره هاي گذشته موجب شده حقوق شهروندان تهران به شكلهاي مختلف تضييع شود ، احداث يك خوابگاه بزرگ در يك محله مسكوني كوچك ، ساخت برجهاي عظيم در يك كوچه 8 متري ، بي توجهي به نيازهاي روحي ، تفريحي و آسايش شهروندان در تهران محصول نبود مديريت كارآمد و برنامه ريزي اصولي در اين شهر است .

مشاور شهردار تهران اضافه كرد : شهروندان هر شهر داراي حقوق فردي و اجتماعي مختلفي هستند و مسئولان و مديران شهر بايد براي حفظ و رعايت اين حقوق وظايف خود را انجام دهند ، حق داشتن شهر زيبا و دلنشين كه دريك مجموعه هماهنگ و دلنواز آسايش شهروندان را تامين كند از جمله حقوق شهروندي است كه متاسفانه به علت نبود يك مجموعه هماهنگ در كل مجموعه مديريت شهري در شهر بزرگ تهران رعايت نمي شود .

وي ادامه داد : شهر تهران نيازمند داشتن يك هويت بومي است كه براي رسيدن به اين هويت جمعي نيازمند يك پژوهش علمي و تاريخي در مورد شهر تهران ، سوابق و موقعيت وجايگاه آن هستيم تا بر اساس آن بتوانيم به يك تعريف واحد و يك اصل مشخص در ميان بزرگ تهران دست يابيم .

دكتر افروغ گفت : هويت هر شهر بيانگر يك اصل مشترك ميان همه شهروندان آن و به نوعي يافتن وحدت در ميان كثرت است ، در صورتي كه بتوانيم به اين شناخت اصولي و مهم دست يابيم ، مي توانيم بر اساس آن به تنظيم روابط اجتماعي و كاهش آسيبهاي اجتماعي در فضاي شهر اقدام كنيم .

وي افزود : بسياري از مشكلات شهر تهران به علت مركزيت آن در كشور است ، مركزيت تهران در تمام بخشهاي اداري ، سياسي ، اقتصادي ، درماني ، آموزشي و ... همه مردم كشور را نيازمند اين شهر كرده است و به همين علت همواره شاهد مهاجرت و هجوم مردم شهرهاي كوچك و بزرگ به تهران هستيم كه اين مسئله مشكلات زيادي را براي همه مردم كشور و شهر تهران به دنبال داشته است .

وي ادامه داد: خوشبختانه از زمان حضور دكتر احمدي نژاد تغييرات مهمي در شهرداري تهران اتفاق افتاده است و ايشان با روحيه خدمتگزاري و بدون گرايش به روحيات اشرافي كه در گذشته در شهرداري حاكم بود فعاليت مي كند و با حساسيتي كه به حقوق شهروندان دارد اميدواريم هر چه زودتر شاهد تغييرات بيشتري در شهر تهران و كاهش مسائل و مشكلات آن باشيم .