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۶ آبان ۱۳۸۵، ۱۹:۰۰

مدير مسئول روزنامه رسالت در چهارمين نشست رسانه و بسيج:

گفتمان اصولگرايي برگرفته از فرهنگ بسيج است

گفتمان اصولگرايي برگرفته از فرهنگ بسيج است

مدير مسئول روزنامه رسالت گفت : گفتمان اصولگرايي كه بر گرفته از فرهنگ بسيج است امروز در حال گسترش است .

به گزارش خبرنگار "مهر" در مشهد، مهندس مرتضي نبوي روز شنبه در نشست سراسري بسيج و رسانه در مشهد اظهار داشت : با شكسته شدن انحصار رسانه اي بايد اين الگو به جهان معرفي شود .

وي پيام بسيج را برگرفته از الهامات پيامبران يعني علم عدالت و آزادي دانست و گفت : بسيجيان بايد زمان شناسي و جهاد فرهنگي بدنبال تحقق اين اهداف باشند .

نبوي با اشاره به اينكه فناوري اطلاعات و ارتباطات كليد اصلي رسانه هاي عصر حاضر است، افزود : تجربه جديد مقاومت 33 روز حزب الله نشان داد  مي توان اين پيام جهاني را به گونه اي به گوش مردم رساند كه در كنار كاخ سفيد راهپيمايي به نفع حزب الله لبنان انجام داد و اين از اثرات رسانه ها است.

کد مطلب 398971

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