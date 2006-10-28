به گزارش خبرگزاري مهر، ستاد خبري سومين جشنواره هنر جوان اعلام كرد بيشترين تعداد آثار ارسالي مربوط به رشته نقاشي با 1093 اثر است و پس از آن به ترتيب رشته‌هاي كاريكاتور با 541 اثر، پوستر با 445 اثر، خوشنويسي با 302 اثر و تصويرسازي با 264 اثر قرار دارند.



آثار ارسالي در اين دوره، نسبت به دوره گذشته حدود سه‌ برابر افزايش يافته و نيمي از اين آثار را هنرمندان جوان شهرستاني خلق كرده‌اند. هيئت انتخاب و داوري سومين جشنواره هنر جوان در قالب پنج گروه تخصصي براي هر رشته از دهم تا پايان آبان‌ماه به انتخاب آثار براي نمايشگاه جشنواره مي‌پردازند.



تاكنون تركيب‌ هيئت انتخاب و داوران در رشته‌هاي كاريكاتور و خوشنويسي اعلام شده و به زودي اعضا اين هيئت در سه رشته ديگر اعلام خواهد شد. سومين جشنواره تجربي هنرهاي تجسمي (هنر جوان) پائيز امسال به همت مركز هنرهاي تجسمي حوزه هنري برگزار مي‌شود.

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