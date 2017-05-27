به گزارش خبرنگار مهر، نورالله صلواتی ظهر شنبه در یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان در نطق میان دستور خود ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان و تبریک به همه منتخبان مردم در سه انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه با اشاره به اینکه توجه به اشتغال باید در دستور کار همه مسئولان ملی، استانی و شهری قرار گیرد، اظهار داشت: امیدواریم با بهبود فضای اقتصادی مشکلات معیشتی و اشتغال نیز در کشور برطرف شود.

وی با بیان اینکه دوران پس از انتخابات دوران همدلی است، تصریح کرد: در این راستا از رئیس جمهور منتخب درخواست داریم تا نسبت به تحقق وعده‌های خود در خصوص زاینده رود توجه بیشتری داشته باشند.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه مردم اصفهان بیش از ۱۰ سال است که شاهد خشکی زاینده رود هستند، افزود: احیای دائمی زاینده رود خواسته اول و آخر اصفهانی ها از دولت است و این مردم انتظار دارند که وزارت نیرو با تدبیر از گذشته و با نگاهی فرابخشی از گذشته نگاهی دیگر به اصفهان داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه منتخب مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز باید همراه، ‌همگام و هماهنگ با دیگر نمایندگان استان و در احقاق حق استان بیش از گذشته تلاش کند، ابراز داشت: همه باید به صورت واحد خدمتگذار واقعی مردم باند.

محیط زیست مهم‌ترین چالش اصفهان در دهه آینده است

صلواتی با اشاره به اینکه اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان نیز باید زمانی که به عنوان عضو شورای اسلامی شهر فعالیت دارند باید این مدت را به نفع نیازهای اساسی شهر بگذرانند، تصریح کرد: محیط زیست مهم‌ترین چالش اصفهان در دهه آینده است و باید تصمیم‌های بزرگ و سرنوشت ساز بگیرند و پروژه‌های مهم شهر همچون مترو و توسعه حمل و نقل عمومی و پاک،‌حلقه چهارم یا رینگ حفاظتی شهر اصفهان، سالن‌های همایش ‌های بین‌المللی، نمایشگاه بین‌المللی اصفهان ، بافت‌های فرسوده، حفظ و گسترش فضای سبز، تفکیک پسماند و بالاخره پروژه‌هایی که اشتغال زایی در پی خواهد داشت را به فراموشی نسپارند.

وی با تاکید بر لزوم توجه به ساماندهی پروژه منارجنبان، تاکید کرد: همچنین اعضای شورای اسلامی شهر در دوره پنجم باید نسبت به قطار شهری نیز توجه داشته باشند تا در شهر اصفهان توسعه همچنان با شدت و سرعت بالا به حرکت خود ادامه دهد.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه پروژه‌های مهم شهر ارتباطی به جناح‌های سیاسی ندارد، افزود: باید توجه داشته باشیم که اجرای پروژه‌ها در شهر اصفهان اصولگرا و یا اصلاح طلب نمی‌شناسد و آنچه مهم است اصفهان است با بیش از هزار سال سابقه تاریخی و تمدن درخشان امانتی است که دو ماه دیگر تحویل اعضای شورای شهر می‌شود.

وی تاکید کرد: ما که هر چه توان داشتیم انجام داده‌ایم و به لطف خدا در این چهار سال نه از املاک نجومی خبری بود نه از حقوق‌های نجومی و نه از سفرهای آنچنانی خارجی و نه از پاداش‌های کذایی و افتخار می‌کنیم که هر چند دنیا رادیده‌ایم اما در این چهار سال از بودجه شهر و شهروندان هیچ سفر خارجی انجام نشد.

صلواتی با بیان اینکه باید نگاهی دیگر به اصفهان داشته باشید و در جهت توسعه و اعتلای شهر بیش از گذشته گام برداشته شود، افزود: شهر و ‌شهرداری امانتی است که و باید بهتر از آنچه هست به آیندگان بسپاریم که نفس کار شهرداری و شورا نفش خدمت رسانی و انجام وظیفه و مسابقه در بهبود وضعیت شهری است.