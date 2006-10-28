تساوي هامبورگ و هانوفر با حضور مهدوي كيا و هاشميان / كريمي در پيروزي بايرن مونيخ سهيم شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه اين رقابتها امشب دو تيم هامبورگ و هانوفر در ورزشگاه اختصاصي هامبورگ به مصاف هم رفتند كه دو تيم در پايان 90 دقيقه به تساوي بدون گل دست يافتند. دراين ديدار مهدي مهدوي كيا 90 دقيقه در تركيب تيم فوتبال هامبورگ حضور داشت . وحيد هاشميان نيز از ابتدا درتركيب تيمش قرار داشت اما دردقيقه 68 تعويض شد.

در ديگر ديدار اين هفته تيم فوتبال بايرن مونيخ با نتيجه 2 برصفر تيم اينتراخت فرانكفورت را شكست داد. علي كريمي ملي پوش كشورمان از دقيقه 75 اين ديدار به جاي روكه سانتاكروز وارد زمين شد تا در پيروزي تيمش شريك شود.