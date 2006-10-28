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۶ آبان ۱۳۸۵، ۲۰:۲۷

/ هفته نهم رقابتهاي فوتبال بوندس ليگا /

تساوي هامبورگ و هانوفر با حضور مهدوي كيا و هاشميان / كريمي در پيروزي بايرن مونيخ سهيم شد

تساوي هامبورگ و هانوفر با حضور مهدوي كيا و هاشميان / كريمي در پيروزي بايرن مونيخ سهيم شد

هفته نهم رقابتهاي فوتبال باشگاههاي آلمان با تساوي تيم هاي هامبورگ و هانوفر و حضور 15 دقيقه اي علي كريمي در تركيب بايرن مونيخ پيگيري شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه اين رقابتها امشب دو تيم هامبورگ و هانوفر در ورزشگاه اختصاصي هامبورگ به مصاف هم رفتند كه دو تيم در پايان 90 دقيقه به تساوي بدون گل دست يافتند. دراين ديدار مهدي مهدوي كيا 90 دقيقه در تركيب تيم فوتبال هامبورگ حضور داشت . وحيد هاشميان نيز از ابتدا درتركيب تيمش قرار داشت اما دردقيقه 68 تعويض شد.

در ديگر ديدار اين هفته تيم فوتبال بايرن مونيخ با نتيجه 2 برصفر تيم اينتراخت فرانكفورت را شكست داد. علي كريمي ملي پوش كشورمان از دقيقه 75 اين ديدار به جاي روكه سانتاكروز وارد زمين شد تا در پيروزي تيمش شريك شود.

کد مطلب 398999

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