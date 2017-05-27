ادامه روند کمبود آب در شاهرود/ ۲۴۰لیتر برثانیه کمبود داریم

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی در مراسم استقبال از ماه رمضان و کرسی تلاوت نور که ظهر شنبه در رودیان شاهرود برگزار شد، ضمن اشاره به اینکه معضل کمبود آب شرب همچنان در این شهرستان بیداد می کند و باید نگران آن بود، ابراز داشت: امروز مصرف ما در این شهرستان ۸۵۰ لیتر بر ثانیه است که هنوز ۲۴۰ لیتر بر ثانیه آن را کمبود تامین داریم یعنی تنها ۶۰۰لیتر بر ثانیه آب در چرخه تولید و انتقال خطوط آبرسانی این شهرستان ۲۸۰هزار نفری وجود دارد که در واقع کار را برای ما و مسئولان آبفا سخت کرده است.

وی افزود: کمبود این حجم آب شرب نیازمند دو راهکار است که نخست مدیریت مصرف با صرفه جویی و فرهنگ سازی است و دو تامین آب که این امر در سه مقوله کوتاه مدت، شامل لایروبی قنوات و ... میان مدت شامل حفر چاه و بلند مدت شامل بند، سد و انتقال آب از حوزه ای به حوزه دیگر محسوب می شود که قطعا هزینه دار است.

معاون استاندار سمنان گفت: کم هزینه ترین راه پیشگیری از کاهش آب، فرهنگ سازی در مدیریت مصرف است که باید همه دستگاه های اجرایی، خدماتی، فرهنگی و ... در این حوزه باید دولت را یاری کنند.

هاشمی مصرف بهینه آب را رسالتی دینی در این ایام ماه رمضان دانست و ابراز داشت: اسراف آب شرب حرام است چرا که در دورترین روستای بیارجمند افرادی هستند که با تانکر آبرسانی می شوند لذا باید قدر این اندک آب باقی مانده را دانست.

وی افزود: این درست نیست که برخی در همین حواشی شهر باغات سبزی و صیفی خود را نیز با آب شرب، آبیاری می کنند چرا که باید آن دنیا پاسخگوی این اعمال نازیبای خود باشند، لذا باید دانست امروز همشهریان خودمان در بسیاری روستاها از آب شرب محروم هستند.

فرماندار شاهرود گفت: در راهکارهای موقت نیز برای تامین آب شرب، با امضای تفاهم نامه هایی، چاه های آب متعلق به دستگاه های اجرایی و نظامی شهرستان مانند منابع طبیعی، لشکر۵۸، دانشگاه، راه آهن و ... وارد مدار آب شهری شده اما بازهم باید صرفه جویی را در مد نظر قرار دهیم.