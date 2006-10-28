نبيه بري خواستار برخورد جدي جامعه جهاني با اسرائيل شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري ملي لبنان، رئيس مجلس لبنان با اشاره به استمرار تجاوزهاي رژيم صهيونيستي به حريم لبنان، خواستار برخورد جامعه جهاني با اين رژيم شد .



نبيه بري امروز در ديدار با خاوير سولانا، مسئول عالي سياست خارجي و امنيت اتحاديه اروپا در بيروت گفت : در شرايط كنوني و با حضور نيروهاي صلح بان سازمان ملل (يونيفل) از جمله نيروهاي اتحاديه اروپا در آن امكان مشاهده و تاييد تجاوزات اسرائيل كاملا وجود دارد .



وي همچنين در اين ديدار خواستار مشخص شدن وضعيت كشتزارهاي اشغالي شبعا شد.



سولانا نيز در اين ديدار از روند كنوني اجراي بندهاي قطعنامه 1701 در مورد لبنان ابراز رضايت كرد و گفت : اجراي بندهاي كلي و مهم اين قطعنامه با وجود مشكلات موجود بسيار مهم است .



بر مبناي قطعنامه 1701 شوراي امنيت كه 23 مرداد براي توقف حملات گسترده رژيم صهيونيستي عليه لبنان صادر شد، مقرر گرديد 15 هزار نيروي بين المللي در جنوب و شرق لبنان مستقر شوند تا از ادامه تجاوزات ارتش اسرائيل به جنوب اين كشور جلوگيري شود .



سولانا در ادامه سفر خود از اردن و سپس از مصر ديدار خواهد كرد.

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