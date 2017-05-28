پاسخ منفی مردم کرمان به استعفای استاندار/ مسیر توسعه ادامه یابد

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: استان کرمان طی دهه های اخیر به ندرت از وجود استانداری کرمانی الاصل بهره برده است، به طور مثال در دولتهای نهم و دهم کرمان استاندارانی از خوزستان، سمنان و سیستان و بلوچستان را تجربه کرده است و کرمانی ها در زمان مدیریت آنها کمتر طرح های توسعه ای مبتنی برنیازهای و خواسته های مردم استان را تجربه کرده اند.

«محمدعلی احمدی، حمید بهرامی‌احمدی، غلامعباس زارع‌میرک‌آباد، علی‌اصغر سامت، عبدالحسین ساوه، حمید میرزاده، سیدحسین مرعشی، مسعود محمودی، مرتضی بانک، محمدعلی کریمی، محمد رئوفی‌نژاد، حبیب‌الله دهمرده، اسماعیل نجار و علیرضا رزم‌حسینی» این اسامی افرادی هستند که بعد از پیروزی انقلاب به مستند مدیریت استان کرمان تکیه کرده اند.

در دولت یازدهم پس از کش و قوسهای فراوان پس از گذشت سالها بار دیگر پای یک استاندار کرمانی به استان باز شد، این درحالی بود که در دوره های مدیریت استانداران غیر کرمانی بعضا حتی از معاونان و فرمانداران غیر بومی نیز در استان استفاده می شد.

اما طی چهار سال گذشته استاندار کرمان که متولد یکی از محله های قدیمی شهر کرمان است و با مشکلات استان به صورت ریشه ای آشنایی دارد سعی کرد با تکیه بر معاونان کارامد بومی به خصوص در حوزه عمرانی راه های نرفته و مورد انتظار مردم کرمان را طی کند و استان را متحول کند.

کرمان که سالها از سیاست ضربه خورده بود و شاهد مدیریتهای برمبنای سیاست بود حالا مدیری را در راس هرم قدرت در استان می دید که به جای جلسات سیاسی و بی تحرکی عجیب دهه های گذشته جلسات عملیاتی را برگزار می کرد

کرمان که سالها از سیاست ضربه خورده بود و شاهد مدیریتهای برمبنای سیاست بود حالا مدیری را در راس هرم قدرت در استان می دید که به جای جلسات سیاسی و بی تحرکی عجیب دهه های گذشته جلسات عملیاتی را برگزار می کرد و طرح های پر ریسک اما حیاتی را همچون توسعه همزمان و وسیع عمران شهری در شهرهای بزرگ، جذب سرمایه های خارجی و داخلی، احیای مجدد کارخانه های تعطیل شده، مرمت بناهای تاریخی در حال تخریب کرمان و توسعه گردشگری را در دستور کار خود قرار داده بود.

اما همچنان عملکرد غیر سیاسی استاندار در کرمان با وجود کمبود شدید بودجه مهمترین شاخص عملکرد وی به شمار می رود.

اجرای طرح هایی مانند مثلث توسعه و به کار گیری نخبگان و نیروهای جوان، مدیریت مصرف آب، انتقال حوزه به حوزه آب برای حل مشکل کم آبی، ثبت دو کرمان، کلید خوردن انتقال آب خلیج فارس به استان کرمان، مرمت بسیاری از آثار تاریخی که سایر استانداران به چشم مخروبه به آنها نگاه می کردند، ثبت دو اثر جهانی در فهرست یونسکو تنها گوشه ای از اقدامات استاندار فعلی کرمان است.

اما نکته جالب توجه این است که بسیاری از این طرح ها و ایده ها نیمه کاره مانده اند و اتمام آنها نیاز به مدیریت فعلی استان کرمان دارد و بیم آن می رسد با تغییر استاندار کرمان و انتخاب چهره های سیاسی تندرو، کرمان مجدد پس از سالها گرفتار کش و قوس های بی دلیل سیاسی شود.

این در حالیست که رزم حسینی طی سالهای اخیر استانی با کمترین دغدغه های سیاسی را مدیریت کرده است در حال حاضر پس از استعفای رزم حسینی چهره های اصلاح طلب معتدل و گاه تند رو و اکثر چهره های اصولگرا خواهان ابقاء وی هستند.

مشی سیاسی استاندار فعلی کرمان همراه اعتدال و پیش برد سیاستهای دولت مستقر بوده است اما با این وجود رزم حسینی به گونه ای عمل کرده که اصولگراها نیز خواهان ادامه مدیریتش در کرمان هستند.

اما به نظر می رسد یکی از دلایلی که وی را مجبور به استعفا کرده است همین سیاسی عمل نکردن وی در عرصه های مختلف است.

وزیر کشور در زمان تودیع وی در سمت استانداری گفت که استانداری برای استان برگزیده ایم که از خاک و آب نیز ثروت تولید می کند و رزم حسینی در روزهای ابتدایی مسئولیتش در استان هدفش رو توسعه اقتصادی قرار دارد، هر چند در این میان فرهنگ کمتر دیده شده اما وی توسعه فرهنگ را هدفی می دانست که راهش از توسعه اقتصادی و محرومت زدایی از استان می گذرد.

مثلث توسعه گامی اقتصادی با زیر بنای تفاهم سیاسی

وی در ابتدا نخستین طرحی را که مطرح کرد مثلث توسعه شامل امامان جمعه، نمایندگان مجلس و سرمایه گذاران بود با این طرح وی در کنار همکاری با اعتدال گرایان و اصلاح طالبان استان، تعامل مناسبی با اصولگرایان نیز پیدا کرد و از سوی دیگر گامهای مهمی به سمت جذب سرمایه برداشت که زیر بنای فعالیتهای بعدی توسعه ای وی در استان و جذب حمایت ائمه جمعه و نمایندگاه مجلس شد. این درحالی بود که وی سعی می کرد از نیروهای کارآمد معتدل از هر دو جناح در برنامه هایش بهره ببرد.

گام بعدی رزم حسینی تعامل با بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در استان کرمان است در این راستا طبق آمار رسمی ۷۵ هزار و ۸۴۳ میلیارد تومان تفاهمنامه سرمایه گذاری در قالب هزار و ۲۷ طرح مثلث توسعه اقتصادی در استان کرمان به امضا رسید.

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان یکی دیگر از اقدامات وی بود که در این ستاد ۴۲۹ پروژه به تصویب رسید.

طرح همیاران آب در استان کرمان یکی از برنامه های متمرکز مدیریت مصرف آب در کشور است که در کمتر استانی به صورت متمرکز برنامه ریزی و اجرا شده است

طرح همیاران آب در استان کرمان یکی از برنامه های متمرکز مدیریت مصرف آب در کشور است که در کمتر استانی به صورت متمرکز برنامه ریزی و اجرا شده است.



با اجرای این طرح عملا بیش از نیم میلیارد مترمکعب آب در استان صرفه جویی شد و طرح توسعه مکانیزه آبیاری و توسعه کشاورزی علمی برمبنای تولید ثروت و مقابله با تولیدات بی ثمر و کم بازده اجرا شد.

بسیاری از طرح های نیمه تمام دولت قبل در مرحله اول در دستور کار مدیریت استان قرار گرفت و اکثر این طرح های که توجیه اقتصادی داشتند و با توجه به بودجه اندک استان قابل اجرا بودند کلید خورده و افتتاح شدند.

توسعه اشتغال، کشاورزی، صنعت و معدن و مبارزه با خروج مواد خام از استان و استفاده از توان بومی در استان کرمان هیچ یک شعار نبود بلکه مسائلی بود که مردم کرمان به چشم تلاشهای رزم حسینی را در مورد آنها دیدند.

و حالا با وجود تمام این اقدامات و در حالیکه مردم استان با رقمی معادل ۷۳ درصد مشارکت در انتخابات را به ثبت رساندند به نا گاه با استعفای رزم حسینی مواجه شده اند.

دلیل استعفای رزم حسینی هر چند شخصی عنوان شده است اما به سادگی می توان رد و پاهای دلایل دیگر را نیز در آن مشاهده کرد

دلیل استعفای رزم حسینی هر چند شخصی عنوان شده است اما به سادگی می توان رد و پاهای دلایل دیگر را نیز در آن مشاهده کرد.

هر چند که طی روزهای اخیر برخی از مسئولان استان کرمان و نمایندگان مجلس در گفتگو با مهر عنوان کردند که هنوز وزیر کشور در خصوص این استعفا اظهار نظر نکرده است اما برخی از نمایندگان مجلس در استان از مخالفت وزیر کشور با استعفای استاندار کرمان خبر می دهند. ولی آنچه که مسلم است اکثر مسئولان، نماینده ها و مردم استان کرمان خواهان ابقا رزم حسینی هستند و حتی در یکی از جلسه روز گذشته نیز خبرنگاران با در دست داشتن تابلو نوشته هایی خواستار ماندن استاندار فعلی در استان شده اند.

حالا مردم کرمان نیز با راه اندازی کمپین های «نه به استعفای استاندار کرمان» و « در استان بمان» خواستار تداوم مدیریت وی در کرمان و به بار نشستن طرحهایی شده اند که مردم بدون در نظر گرفتن مسائل سیاسی اجرای آنها را به نفع خودشان و استان می دانند.

رئیس جمهور صلاح مردم کرمان را در نظر بگیرد

هادی همتی یکی از مسئولان استان کرمان است که در گفتگو با مهر می گوید: از دولت می خواهیم با استعفای استاندار فعلی کرمان مخالفت کند، صحبتهایی از به کارگیری وی در دولت می شود اما این مساله هیچ سودی برای مردم کرمان ندارد.

وی می گوید: کرمان به اندازه کافی وزیر و مسول تراز اول داشته و تقریبا هیچ کدام برای کرمان کاری انجام ندادند و ما از رئیس جمهور می خواهیم رزم حسینی را برای کرمان نگه دارد.

طرح های دولت یازدهم برای کرمان بلند پروازانه و هدف گرا بود و جالب اینکه رنگ واقعیت نیز به خود گرفتند و اگر چهار سال دیگر وی در استان کرمان بماند و پیشتیبانی شود می تواند استان محروم کرمان را به یکی از استانهای توسعه یافته تبدیل کند

وی ادامه داد: طرح های رزم حسینی برای کرمان بلند پروازانه و هدف گرا بود و جالب اینکه رنگ واقعیت نیز به خود گرفتند و اگر چهار سال دیگر وی در استان کرمان بماند و پیشتیبانی شود می تواند استان محروم کرمان را به یکی از استانهای توسعه یافته تبدیل کند.

وی ادامه داد: در چهار سال گذشته با تحریم و مشکلات بودجه مواجه بودیم و حالا در دوران پسا تحریم شاهد بهبود وضعیت اقتصادی خواهیم بود و در چنین شرایطی دیدگاههای استاندار می تواند کرمان را نجات دهد.

مردم کرمان از تندروی های سیاسی خسته شده اند

علی ایرانمنش نیز در گفتگو با مهر می گوید: افرادی که از رفتن رزم حسینی از کرمان موافقت می کنند اکثرا افرادی هستند که در گروههای تند رو سیاسی از جناح های مختلف قرار می گیرند.

وی افزود: ما در مدیریت استان کرمان هیچ چهره تند روی سیاسی اصلاح طلب و یا اصولگرا نداریم و این یک مزیت است در حالیکه در دولتهای گذشته به ندرت میتوان یک طرح خلاقانه و عمرانی قابل توجه را در کارنامه مسئولان دید و بیشتر سعی می کردند روزگار را بگذرانند.

این شهروند کرمانی گفت: این تفکر تنها با تداوم مدیریت استاندار فعلی پیگیری می شود و تغییر خط مشی ها می تواند منجر به بروز اخلال جدی در این سیستم اجرایی شود و کرمان را مجددا در گرداب سیاسی نگری قرار دهد.

وی گفت: ما نگران روی کار آمدن چهره های تند رو هستیم از سوی دیگر استاندار فعلی تجربه مدیریت کلان را در کرمان گذراند و حالا که نوبت باردهی فعالیتها و استفاده از تجارب است، چرا باید به هر دلیلی از آن بی بهره شویم.

وقتی مردم در انتخابات به یک سیستم رای می دهندیعنی می خواهند وضعیت تداوم یابد نه اینکه تغییر کند

محمد حسنی از اساتید یکی از دانشگاههای کرمان است که به خبرنگار مهر می گوید: تغییر مدیریتهای پی در پی یکی از مشکلاتی است که سیستمهای نوپا از آن رنج می برند وقتی مردم در انتخابات به یک سیستم رای می دهندیعنی می خواهند وضعیت تداوم یابد نه اینکه تغییر کند.

وی می گوید: کرمان زخمی عمیق از محرومیت بر چهره اش دارد در حالیکه تصور می شود استان دارای منابع غنی اقتصادی است، در گذشته به کشاورزی، صنعت و معدن استان توجهی نشده است و حالا در حال تبدیل شدن همین استعدادهای بالقوه به بالفعل هستیم و امیدواریم دولت موانع را بر دارد و اجازه تدوام وضعیت موجود را بدهد.

این استاد دانشگاه می افزاید: شما به شاخصهای اقتصادی در دوره چهار سال گذشته نگاه کنید، جذب سرمایه داخلی، تورم موجود در استان، حمایت از صنایع کوچک و بزرگ، توسعه صنایع تبدیلی، جذب سرمایه های خارجی، استفاده بهینه از منابع در دسترس و استفاده از توانمندی های بومی حتی در شهرستانی مانند قلعه گنج و میزان صادرات و واردات و تولید در استان، نشان می دهد یک اندیشه پشت مدیریت استان کرمان است که فدای قدرت طلبی، ثروت اندوزی و سیاسی نگری نشده است.

دولت از اعمال نفوذ سیاسیون در استان کرمان جلوگیری کند

وی می گوید: ما باید با آمار به عملکرد ها نمره بدیم نه زنده باد و مرده بادها، و این نمایه ای که رو بروی ماست یک نمودار صعودی را نشان می دهد.

محمد سلاجقه یکی از فرهنگیان استان کرمان است که به مهر می گوید: ما از دولت انتظار داریم که جلوی هر گونه نقل و انتقال مدیرات کارامد استان به تهران را بگیرد و بگذارد مردم جواب رایی که به دولت داده اند را در استان بگیرند نه اینکه شاهد چنین مواردی آن هم بعد از انتخابات باشیم.

وی می گوید: دولت باید از هر گونه اعمال نفود سیاسی هم در استان جلوگیری کند کرمان به جای اینکه از نفوذ افراد صاحب نفوذش در سطوح ملی بهره ببرد هر از چند گاهش از نفود آن ها به دلیل مصالح سیاسی ضربه می خورد.

برخی تند روها که در سالهای اخیر نتوانستند مانور دهند امید دارند با این استعفا جای مانور پیدا کنند اما ما از استاندار می خواهیم استعفا را پس بگیرد و دولت هم با این استعفا مخالفت کنند و این را عین دموکراسی و احترام به خواست مردم می دانیم

سلاجقه می گوید: مردم کرمان کار، رونق اقتصادی، توسعه شهری، توسعه صنعتی و تحول در گردشگری را می خواهند و اینها در چهار سال آینده نمود پیدا می کند و نباید به هر دلیلی که هنوز مردم کرمان از آن اطلاع ندارند مورد خدشه قرار گیرد ما به دولت اعتماد و به آن رای دادیم و حالا می خواهیم دولت هم به ما و نظر ما احترام بگذارد.

وی گفت: برخی افراد که در دولت یازدهم نتوانستند مانور دهند امید دارند با این استعفا جای مانور پیدا کنند اما ما از استاندار می خواهیم استعفا را پس بگیرد و دولت هم با این استعفا مخالفت کنند و این را عین دموکراسی و احترام به خواست مردم می دانیم.

در کنار سکوت برخی افراد اما بسیاری از مردم در بررسیهای خبرنگار مهر خواستار تداوم مدیریت استاندار غیر سیاسی کرمان در این استان و پیاده کردن دستور العملهای دولت هستند، اکثر کارشناسان استادان دانشگاه و نمایندگان مجلس در استان و چهره های سیاسی و فرهنگی استان و دانشجویان نیز با عضویت در کمپین هایی، مخالفت خود را با تغییر استاندار کرمان اعلام کرده اند.