ترامپ هزینه های نظامی آمریکا در خاورمیانه را از سران ریاض پس گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در یک پیام توئیتری با اشاره تلویحی به قرارداد تسلیحاتی ۱۱۰ میلیارد دلاری میان واشنگتن- ریاض، از بازگشت صدها میلیارد دلار از منطقه خاورمیانه به آمریکا سخن گفت. توئیتی که مصداق بارز «گاو شیرده»‌ بودن عربستان سعودی است.

در این پیام توئیتری آمده است: «صدها میلیارد دلار از خاورمیانه به آمریکا بازگشت. این به معنای [ایجاد] شغل، شغل، شغل است».

کاربرد واژه «بازگرداندن»-Bringing back- در این پیام توئیتری گواه آن است که رئیس جمهوری آمریکا برای جبران هزینه های نظامی سرسام آور این کشور در منطقه خاورمیانه، منبعی مطمئن تر و سهل الوصول تر از سران سعودی نیافته است؛ حکمرانانی که تنها با تکیه بر درآمدهای نفتی خود درصدد تحکیم پایه های حکومت استبدادی و ایران ستیز خود در منطقه هستند.

کاخ سفید هفته گذشته اعلام کرد که در جریان سفر دونالد ترامپ به عربستان سعودی قراردادی به ارزش حدوداً ۱۱۰ میلیارد دلار با این کشور به امضاء رسانده است.

این توافق- که بخشی از آن به ارزش ۳۵۰ میلیارد دلار است، برای مدت ۱۰ سال بوده و بخش ۱۱۰ میلیارد دلاری آن به صورت آنی و در جریان همین سفر عملیاتی شد- از سوی کاخ سفید با عبارت «توسعه چشمگیر روابط امنیتی» میان دو کشور مورد تقدیر و ستایش قرار گرفت.

در بیانیه کاخ سفید بدون توجه به تجاوز نظامی ریاض به مردم بی دفاع و مظلوم یمن و نیز حمایت های این کشور از گسترش تروریسم در خاورمیانه ادعا شده است: «این بسته تجهیزات و خدمات نظامی به منظور تقویت امنیت عربستان و منطقه خلیج فارس و نیز در برابر تهدیدات ایران بوده و در راستای تقویت توانمندی این کشور در عرصه مشارکت در عملیات های ضدتروریستی در منطقه به انجام می رسد!»