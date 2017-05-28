۲۵۰ اتوبوس و مینی بوس زائران ورامینی را به حرم امام منتقل می کنند

حسن خوانساریان، در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تمهیدات سازمان اتوبوسرانی شهرداری ورامین و حومه برای برگزاری هر چه باشکوهتر مراسم سالگرد ارتحال پیر جماران اظهار داشت: همزمان با روز چهاردهم خرداد ماه، ۷ هزار شهروند ورامینی به صورت رایگان به مرقد مطهر امام راحل اعزام خواهند شد.

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری ورامین افزود: این تعداد زائرین از تمام اقشار و گروه های مردم شهرستان ورامین هستند که در مراسم سالگرد ملکوتی امام راحل عظیم الشان( ره) شرکت خواهند کرد.

وی با اشاره به این نکته که بیش از ۲۵۰ دستگاه اتوبوس و مینی بوس برای اعزام مردم ورامین به مرقد امام راحل در نظر گرفته شده است، ادامه داد: این ۲۵۰ دستگاه اتوبوس و مینی بوس به زائران حرم مطهر امام راحل خدمات رسانی خواهند کرد و طبق هماهنگی های صورت گرفته این خودروها از صبح ۱۴ خرداد در اختیار کمیته حمل و نقل و اعزام زائران به مرقد مطهر امام( ره) قرار خواهند گرفت.

خوانساریان با تاکید بر استفاده از اتوبوس ها و مینی بوس های واجد شرایط و با کیفیت بالای فنی در اعزام زائران به مراسم ارتحال گفت: تمام اصول ایمنی در حمل و نقل این زائرین عزیز رعایت و هماهنگی های لازم انجام شده است.