پذیرش بدون آزمون ۴۷ کدرشته در دوره های کاردانی به کارشناسی

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام برای شرکت در دوره های کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۶ منحصراً به صورت اینترنتی از روز یکشنبه ۷ خرداد ماه ۹۶ آغاز می شود و تا ساعت ۲۴ روز ‌شنبه ۱۳ خرداد ۹۶ پایان می‌پذیرد. داوطلبان متقاضی ثبت‌نام که دارای شرایط عمومی و اختصاصی هستند، می‌توانند در آزمون مذکور ثبت‌نام و شرکت کنند.

علاقه‌مندان به تحصیل در دوره‌های کارشناسی ناپیوسته باید ضمن اطلاع از شرایط عمومی و اختصاصی، مقررات وظیفه عمومی، مقررات مربوط به ضوابط ثبت‌نام اتباع غیرایرانی و توضیحات مربوط به سهمیه در صورتی که دارای شرایط مذکور باشند، به عنوان داوطلب مقطع کارشناسی ناپیوسته منحصراً در یک رشته امتحانی متقاضی شوند.

دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته آزمون از روز یکشنبه ۷ خرداد ماه ۹۶ در پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش قرار خواهد گرفت.

پذیرش در تعدادی از رشته های امتحانی مذکور بدون آزمون و براساس صرفاً سوابق تحصیلی (معدل تراز شده مقطع کاردانی) صورت خواهد پذیرفت. متقاضیان، اعم از اینکه پذیرش در رشته امتحانی آنان با آزمون یا براساس صرفاً سوابق تحصیلی (بدون آزمون) است، لازم است که مطابق ضوابط دفترچه راهنما و توضیحات این اطلاعیه در آزمون مذکور ثبت نام و انتخاب رشته کنند.

در صورت عدم ثبت‌نام در تاریخ مقرر، پذیرش متقاضی پس از پایان مهلت تعیین شده امکان‌پذیر نخواهد بود.

پرداخت هزینه ثبت‌نام منحصراً به‌صورت اینترنتی انجام می‌گیرد، داوطلبان لازم است به وسیله کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است، با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان و پرداخت مبلغ ۲۵۰ هزار ریال (۲۵ هزار تومان) به عنوان وجه ثبت‌نام شرکت در آزمون، نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام کنند.

چنانچه داوطلبی علاقه مند به شرکت در گزینش رشته های تحصیلی موسسات آموزش عالی غیر دولتی– غیرانتفاعی است، لازم است که علاوه بر پرداخت مبلغ ثبت نام، نسبت به پرداخت مبلغ ۵۱ هزار ریال (۵ هزار و ۱۰۰ تومان) دیگر برای دوره های مذکور اقدام کند.

با توجه به اینکه مقرر شده در مراحل مختلف فرآیند این آزمون، خدماتی از طریق پیام کوتاه به داوطلبان ارائه شود، داوطلبانی که تمایل به استفاده از خدمات پیام کوتاه دارند، با انتخاب گزینه مربوط و پرداخت مبلغ ۵ هزار ریال (۵۰۰ تومان) به عنوان هزینه استفاده از خدمات پیام کوتاه، می‌توانند از این خدمات استفاده کنند.

به داوطلبان توصیه می شود که مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته، ابتدا فرم پیش‌نویس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذکور را تکمیل کرده و سپس بر اساس فرم پیش نویس با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور اطلاعات لازم را براساس بندهای برنامه نرم افزاری ثبت نام وارد کنند.

راهنمای جامع نحوه تکمیل فرم در برنامه نرم افزاری ثبت نام اینترنتی موجود است و داوطلبان برای کسب اطلاع بیشتر می‌توانند به این راهنما مراجعه کنند.

داوطلبان لازم است در درج اطلاعات ثبت‌نام و انتخاب رشته دقت کنند. در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در موارد قید شده در تقاضانامه ثبت نام با مدارک داوطلب در صورت پذیرفته شدن در آزمون، قبولی وی (کان لم یکن) تلقی شده و از ادامه تحصیل داوطلب جلوگیری خواهد شد.

چنانچه داوطلبی در مرحله ثبت نام اقدام به ارائه اطلاعات غلط کند و یا در ارسال عکس خود مرتکب اشتباه شود (اعم از اینکه سهواً و یا عمداً باشد) به عنوان متخلف تلقی و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد.

براساس برنامه زمانی پیش‌بینی شده آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۶ (برای آن دسته از رشته های امتحانی که پذیرش آنها با آزمون است) در روز جمعه ۱۳ مرداد ۹۶ برگزار خواهد شد.

داوطلبان لازم است از سه‌شنبه ۱۰ مرداد تا پنجشنبه ۱۲ مرداد ۹۶ با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان نسبت به تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون و راهنمای شرکت در آزمون اقدام کنند.

محل آزمون داوطلبان بر اساس استان و شهرستان محل اقامت مندرج در بند ۳۱ تقاضانامه تعیین می‌شود. مقتضی است داوطلبان با مراجعه به دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته و درج کد مربوط به استان و شهر محل اقامت در تقاضانامه ثبت‌نام اقدام کنند.

بر اساس برنامه زمانی، همزمان با ثبت نام برای شرکت در آزمون، کلیه داوطلبان متقاضی رشته های امتحانی پذیرش با آزمون و پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی (بدون آزمون) مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته لازم است که با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور و مطالعه شرایط و ضوابط هر یک از کد رشته های انتخابی، نسبت به انتخاب کد رشته محل های خود اقدام کنند.

از تعداد ۶۷ رشته امتحانی در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۶ پذیرش ۲۰ رشته امتحانی از طریق آزمون و پذیرش در ۴۷ رشته امتحانی صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) است.

نوع پذیرش : با آزمون نوع پذیرش: بدون آزمون (صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی) اتاق عمل بهداشت عمومی تکنولوژی پرتوشناسی علوم آزمایشگاهی مامایی هوشبری فوریت‌های پزشکی برق ساخت و تولید صنایع شیمیایی کامپیوتر مواد معماری مکانیک مهندسی اجرایی عمران آموزش و پرورش ابتدایی علوم ورزشی حسابداری تکنولوژی و طراحی دوخت هنرهای تجسمی پرورش گاو و گاومیش تولیدات دامی تولیدات گیاهی جنگلداری شیلات چوب شناسی و صنایع چوب علوم و صنایع غذایی گیاه پزشکی ماشین‌های کشاورزی مرتع و آبخیزداری بازیافت آمار آموزش ریاضی آموزش حرفه و فن آموزش دینی و عربی آموزش راهنمایی و مشاوره زبان انگلیسی زبان و ادبیات فارسی آموزش علوم تجربی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی تربیت معلم مطالعات اجتماعی مهندسی بهداشت حرفه‌ای تربیت مربی امور تربیتی بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی مهندسی بهداشت محیط باستان شناسی ساخت پروتزهای دندانی تربیت معلم قرآن کریم مدارک پزشکی علوم انتظامی ایمنی صنعتی و محیط کار علم اطلاعات و دانش‌شناسی صنایع چوب و کاغذ - سازه‌های چوبی مدیریت معدن حقوق قضایی – علوم ثبتی نقشه برداری صنایع دستی شهرسازی مرمت‌واحیای بناهای‌تاریخی صنایع نساجی موسیقی آبیاری طراحی پوشاک مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست علوم آزمایشگاهی دامپزشکی / بهداشت مواد غذایی پرورش طیور

داوطلبان برای اطلاع از مقررات وظیفه عمومی، شرایط و ضوابط استفاده از سهمیه و همچنین شرایط و ضوابط اتباع خارجی به دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته مندرج در پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش مراجعه کنند.

به داوطلبان توصیه می‌شود در انتخاب کدرشته امتحانی و همچنین شهرستان محل حوزه امتحانی خود (برای رشته پذیرش با آزمون) دقت لازم را داشته باشند، پس از دریافت کد پیگیری ۱۶ رقمی، در این خصوص به درخواست‌های داوطلبان مبنی بر اصلاح موارد فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.

هرگونه‌ تغییری‌ از طریق‌ نشریه پیک‌ سنجش‌ (هفته‌نامه خبری‌ و اطلاع‌رسانی‌ سازمان ‌سنجش آموزش کشور)، پایگاه اطلاع رسانی این سازمان و در صورت لزوم ‌از طریق رسانه‌های عمومی ‌اعلام ‌خواهد شد.

در صورت‌ لزوم‌ داوطلبان می‌توانند با شماره تلفن‌های: ۴۲۱۶۳-۰۲۱ با روابط عمومی ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور تماس‌ بگیرند و یا از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی (غیرحضوری) سازمان اقدام کنند.