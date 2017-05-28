به گزارش خبرگزاری مهر، از مهم‌ترین عرصه‌هایی که از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون مورد تهاجم دشمن بوده و در حال حاضر نیز مهم‌ترین میدانی است که دشمن برای ضربه‌زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی برگزیده است، عرصه اقتصادی است که مقام معظم رهبری از آن به «جنگ تمام عیار اقتصادی» تعبیر کرده‌اند.

با تکیه بر مقدمه مذکور، مرکز تحقیقات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام برآن شده است تا با تألیف کتابی با عنوان «جنگ اقتصادی؛ تبیین دینی و تمدنی دشمن‌شناسی اقتصاد» حرکتی علمی در زمینه ترسیم ابعاد این مهم انجام دهد.

کتاب مذکور با استعانت از پروردگار قرار است در ۴ فصل به رشته تحریر دربیاید که این فصول به ترتیب عبارت‌اند از: «در جست و جوی حقیقت»، «امتداد جریان حق و باطل»، «جنگ اقتصادی؛ دشمنی دشمن در جبهه اقتصادی»، « مقابله با جنگ اقتصادی؛ تحقق استقلال و پیشرفت».

در فصل اول، فضای کلی کتاب که رویکرد تمدنی و نگاه حق و باطلی آن را تشکیل می‌دهد، تبیین خواهد گردید و در ادامه همین فصل، مبانی دشمن‌شناسی و شناخت جریان باطل از منظر آیات قران و روایات ائمه معصومین مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. در فصل دوم از این نوشتار، در ابتدا قرار است با مراجعه به منابع و کتب مختلف، ضمن بیان تاریخ مختصری از تمدن غرب، این تمدن به استناد مبانی و اصول اساسی تشکیل‌دهندهٔ آن، جریانی در امتداد جریان باطل معرفی گردد و در بخش دوم این فصل، قرار است با استخراج مبانی تمدن اسلامی و یا همان جبهه حق از دیدگاه آیات و روایات حضرات معصومین و نیز با بیان اهداف، مبانی و شاخصه‌های انقلاب اسلامی، به اثبات این ادعا پرداخته شود که انقلاب اسلامی ایران، نماینده فعلی جبهه حق و پدیده‌ای در راستای همان جریان حق در عالم می‌باشد.

در ادامه روند کتاب، در فصل سوم، بحثی کلی در رابطه با ابعاد مختلف اقدامات دشمنان علیه کشور در حوزه‌های مختلف؛ سیاسی،اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی انجام خواهد شد و در ادامه به‌صورت جزئی‌تر به بحث اقدامات دشمن در حوزه اقتصادی که از آن با عنوان «جنگ اقتصادی» یاد می‌شود، پرداخته خواهد شد. در نهایت در انتهای این فصل آثار اقدامات دشمن در این حوزه در قالب مثال‌هایی بیان خواهد گردید.

در فصل آخر این کتاب نیز قصد بیان این مطلب را داریم که حال که به وجود دشمن در مسیر پیشرفت و نیل به اهداف و آرمان‌های انسانی و مقدس خود ایمان آوردیم و از اقدامات خصمانه و سنگ‌اندازی‌های پیاپی و مستمر او در این مسیر به‌خصوص در حوزه اقتصاد آگاهی یافتیم؛ چه راهکارها و دستورالعمل‌هایی را می‌توانیم برای مقابله و کاهش و در نهایت از بین‌بردن اثرات آن اقدامات خصمانه به‌کار بگیریم.

کتاب «جنگ اقتصادی؛ تبیین دینی و تمدنی دشمن شناسی اقتصاد» تالیف علیرضا تاجه‌بند و مجتبی حسنی در ۲۶۴ صفحه و با قیمت ۱۷ هزار تومان توسط مرکز تحقیقات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام منتشر شده است.