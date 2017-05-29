کتاب «پایان تحزب» منتشر شد/ نقدی بر نظام حزبی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، روی کار آمدن دونالد ترامپ و به راه افتادن رسوایی های مالی و اطلاعاتی هیلاری کلینتون در انتخابات آمریکا موجب ناراحتی و گسستگی بسیاری از نخبگان سیاسی این کشور شد.

«مایک لوفرگن» عضو سابق حزب جمهوریخواه و از نمایندگان سابق این حزب در کنگره آمریکا است که از قضا یکی از همین ناراضیان فضای حزبی سالهای اخیر آمریکا به حساب آمده و البته نارضایتی های وی به پیش از روی کار آمدن ترامپ بازمی گردد.

وی معتقد است هر دو حزب دمکرات و جمهوریخواه آمریکا طی سالهای اخیر کارایی خود را از دست داده و از مسیر صحیح رسالت یعنی توسعه آمریکا خارج شده اند.

به گفته «لوفگرن» رفتار جمهوریخواهان طی سالهای اخیر به شدت احمقانه شده و البته دمکرات ها نیز کارکرد اصیل خود را از دست داده اند.

وی به همین دلیل نهایتا در سال ۲۰۱۱ پس از ۳۰ سال خدمت در حزب جمهوریخواه و عضویت در کمیته بودجه سنا، از دنیای سیاست کناره گیری کرده و در عمل به یکی از منتقدین سیستم احزاب از هر دو طیف جمهوریخواه و دمکرات بدل شد.

وی اما در ادامه راه هایی برای بهبود وضعیت فعلی سیاست آمریکا و همچنین برون رفت فضای احزاب این کشور از وضعیت فعلی پیشنهاد می دهد که در این کتاب به طور مفصل بر سر این راه ها بحث شده است.