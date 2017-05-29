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۸ خرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۵۴

کتاب «پایان تحزب» منتشر شد/ نقدی بر نظام حزبی آمریکا

کتاب «پایان تحزب» منتشر شد/ نقدی بر نظام حزبی آمریکا

کتاب «پایان تحزب» که نقدی بر سیاستهای هر دو حزب دمکرات و جمهوریخواه آمریکا است توسط مایک لوفرگن منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روی کار آمدن دونالد ترامپ و به راه افتادن رسوایی های مالی و اطلاعاتی هیلاری کلینتون در انتخابات آمریکا موجب ناراحتی و گسستگی بسیاری از نخبگان سیاسی این کشور شد.

«مایک لوفرگن» عضو سابق حزب جمهوریخواه و از نمایندگان سابق این حزب در کنگره آمریکا است که از قضا یکی از همین ناراضیان فضای حزبی سالهای اخیر آمریکا به حساب آمده و البته نارضایتی های وی به پیش از روی کار آمدن ترامپ بازمی گردد.

وی معتقد است هر دو حزب دمکرات و جمهوریخواه آمریکا طی سالهای اخیر کارایی خود را از دست داده و از مسیر صحیح رسالت یعنی توسعه آمریکا خارج شده اند.

به گفته «لوفگرن» رفتار جمهوریخواهان طی سالهای اخیر به شدت احمقانه شده و البته دمکرات ها نیز کارکرد اصیل خود را از دست داده اند.

وی به همین دلیل نهایتا در سال ۲۰۱۱ پس از ۳۰ سال خدمت در حزب جمهوریخواه و عضویت در کمیته بودجه سنا، از دنیای سیاست کناره گیری کرده و در عمل به یکی از منتقدین سیستم احزاب از هر دو طیف جمهوریخواه و دمکرات بدل شد.

وی اما در ادامه راه هایی برای بهبود وضعیت فعلی سیاست آمریکا و همچنین برون رفت فضای احزاب این کشور از وضعیت فعلی پیشنهاد می دهد که در این کتاب به طور مفصل بر سر این راه ها بحث شده است.

کد مطلب 3991116

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