ارتقای سطح دانش فراگیران حوزه صنایع دستی ضروری است

به گزارش خبرنگارمهر، سید محسن علوی با مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان شامگاه یکشنبه دیدار و در خصوص چگونگی اجرایی کردن تفاهم نامه همکاری مابین معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بحث و گفتگو کردند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان دراین دیدار ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و تشکر و قدردانی از تعاملات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان با این اداره کل بر اجرایی کردن مفاد تفاهم نامه منعقد شده تاکید کرد و گفت: کارشناسان ادارات کل میراث فرهنگی و آموزش و فنی حرفه ای استان، به آموزش های مهارتی و ارائه این آموزش ها منطبق با استاندارد های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور باید توجه ویژه ای داشته باشند.

علوی از تشکیل کمیته راهبری استانی اجرایی کردن این تفاهم نامه استقبال کرد و افزود: اجرای این تفاهم نامه می تواند گامی مهمی در راستای ارتقای سطح دانش فراگیران حوزه صنایع دستی باشد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان هم دراین دیدار با اشاره به اهداف کلی انعقاد تفاهم نامه همکاری بین معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سازمان آموزش فنی و حرفه ای، گفت : این تفاهم نامه برای ارتقای توانمندی و مهارت افزایی نیروی انسانی متقاضی شغل یا شاغل در حوزه صنایع دستی منعقد شده است.

سید جمیل احمدی ادامه داد: از دیگر اهداف انعقاد این تفاهم نامه بهره مندی مستمر از ظرفیت های موجود برای ارائه خدمات آموزشی براساس استاندارد های آموزشی یکپارچه و منسجم ملی و بین المللی و تاکید بیشتر برآموزش های عملی به منظور افزایش سطح دانش فنی و مهارتی شاغلین و کارجویان در حوزه صنایع دستی و گردشگری است.

وی از ارائه آموزش های مهارتی در راستای حفظ مشاغل موجود و آینده پژوهی در حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی خبر داد و گفت : امیدواریم با تعامل و همکاری بین دو دستگاه بتوانیم گامی مهم و موثر در راستای احیاء این آئین و سنت گذشته ایرانیان برداریم.