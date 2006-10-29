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۷ آبان ۱۳۸۵، ۱۴:۰۹

در راس هيئت بلندپايه؛

رئيس جمهوري عراق 14 آبان به تهران مي آيد

رئيس جمهوري عراق 14 آبان به تهران مي آيد

جلال طالباني رئيس جمهوري عراق در راس هيئتي بلندپايه بعد از سفر به فرانسه، به ايران مي آيد.

به گزارش خبرگزاري مهر،"فواد معصوم" ازمسئولان اتحاديه ميهني كردستان عراق كه "جلال طالباني" رياست آن را برعهده دارد، درگفتگو با روزنامه الشرق الاوسط اعلام كرد : رئيس جمهوري عراق بعد از سفرش به پاريس و ديدار با مقامهاي فرانسوي، پنجم نوامبر( 14 آبان ماه) به تهران سفر مي كند.

به گفته رئيس فراكسيون كردها در پارلمان عراق، سفر "طالباني" به فرانسه در اول ماه آتي نوامبر آغازمي شود.

"جلال طالباني" درراس هيئتي دولتي چهارشنبه آتي وارد پاريس مي شود.

پيش از اين "حسن كاظمي قمي" سفير ايران در عراق طي نشستي با رئيس جمهوري عراق از وي براي سفربه  ايران دعوت به عمل آورد.

 

کد مطلب 399141

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