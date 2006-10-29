فرامند هاشمي زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اعتبار پيش بيني شده براي احداث خط نخست قطار شهري را حدود 9 هزار ميليارد ريال عنوان و خاطرنشان كرد:اجراي پروژه قطار شهري اهواز در چهار خط طراحي و برنامه ريزي شده كه يك شركت ايراني و شركت چيني "نورين كو" متعهد به تامين سرمايه لازم براي اجراي پروژه شده اند.

وي روش احداث خطوط قطار شهري اهواز را به شكل EPC اعلام و افزود: در سال 84 شوراي عالي اقتصاد با حدود 750 ميليون دلار اعتبار براي اجراي پروژه به طور كامل موافقت كرده و تمامي مراحل مناقصه و انتخاب پيمانكار در اين سال به اتمام رسيد.

هاشمي زاده حجم مجموع اعتبار برآورد شده براي اجراي پروژه قطار شهري اهواز و احداث چهار خط پيش بيني شده آن را حدود 30 هزار ميليارد ريال اعلام و اظهار داشت:اجراي اين پروژه با توجه به سرمايه بالاي مورد نياز آن حجم زيادي از اعتبارات استان در خدمات شهري را شامل مي شود.

وي مزيت اصلي اجراي پروژه قطار شهري اهواز را كاهش 45 تا 60 درصدي حجم ترافيك در سطح شهر اهواز دانست و گفت:خط اول قطار شهري اهواز به طول 24 كيلومتر از زرگان تا منطقه گلستان و به صورت زير زميني احداث خواهد شد كه خط دوم نيز در قسمت ديگر شهر از كيانپارس تا كوت عبدالله احداث خواهد شد.