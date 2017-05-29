قاهره نام موسس اخوان المسلمین را از مسجدی در مصر حذف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت اوقاف مصر روز گذشته نام مسجدی به نام «الامام حسن البنا» را تغییر داد. این مسجد در استان البحیره (زادگاه حسن البنا) واقع است و به نام «الرحمه» تغییر کرد.

حسن البنا در سال ۱۹۲۸ گروه اخوان المسلمین را در مصر تاسیس کرد و وی نخستین رهبر این گروه بود که در سال ۱۹۴۹ ترور شد.

گروه اخوان المسلمین در حال حاضر یک گروه ممنوعه در مصر به شمار می رود. بسیاری از اعضا و رهبران این گروه در زمان حسنی مبارک در زندان بسر می بردند. پس از انقلاب ۲۵ ژانویه در مصر و سقوط حسنی مبارک، محمد مرسی یکی از رهبران اخوان المسلمین به ریاست جمهوری رسید اما پس از گذشت یک سال در تاریخ ۳ جولای ۲۰۱۳ توسط ارتش مصری به فرماندهی عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری کنونی مصر از ریاست جمهوری برکنار شد.

در حال حاضر نیز اخوان المسلمین یک گروه تروریستی در مصر به شمار می رود و شمار زیادی از رهبران و اعضای آن در زندان بسر می برند.