ساخت «نانوهولوگرام» با لیزر در استرالیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ویژه توسه فناوری نانو، هولوگرام‌ها بخشی از دنیای علمی تخیلی هستند، اما یافته‌های محققان نشان می‌دهد که نسل جدیدی از این هولوگرام‌ها در حال تولید است.

یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه RMIT و مؤسسه فناوری بیجینگ موفق به طراحی کوچکترین هولوگرام جهان شدند. این هولوگرام را می‌توان با محصولات روزمره نظیر تلفن همراه ترکیب کرد.

این پروژه که به رهبری «مین گو» از دانشگاه RMIT انجام شده مدعی است که فناوری هولوگرام آنها بدون نیاز به عینک سه بعدی خاصی قابل دیدن بوده و ابعاد آن ۱۰ هزار برابر نازکتر از تار موی انسان است. این گروه این فناوری را «نانوهولوگرام» نامگذاری کردند.

در حال حاضر یکی از محدودیت‌های فناوری هولوگرام، ضخامت نوری آن است. هولوگرام‌های رایج از تلفیق نور برای ایجاد اشکال سه بعدی استفاده می‌کنند. اما هولوگرام‌هایی که توسط کامپیوتر تولید می‌شوند برای استفاده روی تلفن‌های همراه بسیار بزرگ هستند؛ بنابراین محدودیت کاربرد دارند.

مین و همکارانش هولوگرام ۲۵ نانومتری را با استفاده از عایق توپولوژیکی تولید کردند که دارای ضریب شکست پایین بوده و روی یک زیرلایه قرار گرفته است. این فیلم عایق موجب بهبود کیفیت تصویر هولوگرام میشود؛ بدون این که کوچک‌شدن آن را قربانی کند.

مین معتقد است که این نانوهولوگرام با استفاده از یک روش سریع مبتنی بر لیزر ایجاد می‌شود که برای تولید انبوه مناسب است. از نظر تئوری، این فناوری می‌تواند درون تلفن‌های همراه و دیگر ادوات استفاده شده و در آنجا کار کند. مرحله بعدی، کوچک کردن این فناوری است، به طوری که بتوان آن را روی LCD و صفحه نمایشگر تلفن همراه قرار داد.

از این هولوگرام می‌توان در صنایع مختلف استفاده کرد؛ هر قطعه الکترونیکی را می‌توان به این هولوگرام مزین کرد.

مین فناوری بهبود کارایی پیدا می‌کنند. این هولوگرام سه بعدی دارای پتانسیل استفاده در صنایع مختلف است.»