به گزارش خبرنگارمهر، سيد جلال فياضي مديرعامل خبرگزاري ايرنا در يك كنفرانس خبري كه در محل خبرگزاري جمهوري اسلامي برگزار شد، به تشريح چگونگي برنامه هاي اين نشست پرداخت.

به گفته وي، گشايش اين نشست با سخنراني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي خواهد بود كه تعدادي از مقامات و شخصيت هاي مطبوعاتي و رسانه اي داخلي و خارجي و همچنين شماري از نمايندگان شوراي اسلامي حضور خواهند داشت.

عمر سازمان خبرگزاري هاي آسيا - اقيانوس آرام ، به 45 سال پيش برمي گردد كه سازمان يونسكو براي اطمينان تبادل مستقيم و آزاد خبري بين خبرگزاري هاي منطقه پيشنهاد ايجاد چنين سازماني را داده است.

تا كنون 12 دوره از مجمع عمومي برگزاري شده و كشورميزبان براي هر دوره سه ساله رياست آوانا را بر عهده دارد.

ايران نيز از سال 1997 تا 2000 ميلادي رياست دهمين دوره آوانا را بر عهده داشت. تا كنون بيست و هفت دوره كميته اجرايي و بيست ويك دوره گروه فني_ خبري برگزار شده است كه بيست و هشتمين و بيست ودومين آن در تهران برگزارخواهد شد.

اعضاي آوانا 39 خبرگزاري از 34 منطقه آسيا و اقيانوس آرام را كه تمامي اعضاي مجمع عمومي هستند، كه كميته اجراي آوانا را11عضو كه 5 عضونقش رئيس و نايب رئيس آوانا و 6 عضو عادي تشكيل مي دهند.

آوانا از سه بخش 1- مجمع عمومي 2- كميته اجرايي 3- گروه فني - خبري تشكيل شده است. كه هر سه سال يك بار برگزار مي شود.

بيست و هشتمين نشست كميته اجرايي وبيست و دومين نشست گروه فني خبري از تاريخ 20 تا 24 آبان ماه درتهران برگزارخواهدشد.

پس از برگزاري نشست رسمي دونشست تخصصي كميته اجرايي و گروه فني - خبري به طور همزمان و جداگانه برگزار خواهد شد و در پايان روز بيانيه هايي و جمع بندي از سوي رئيس كنوني آوانا (برناما مالزي) اعلام خواهد شد.