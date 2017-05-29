حدود ۸۰ درصد از کالاهای نفتی توسط سازندگان داخلی تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن عالی پور پیش از ظهر امروز در آئین رونمایی از مته حفاری دندانه‌ای ساخت جهاد دانشگاهی خوزستان و با فناوری بومی اظهار کرد: زمان جنگ فنس های دور چاه ها نیز چون از انگلیس وارد می شد را به خاطر تحریم نمی دادند. اکنون که این مته را می بینم اشک در چشمانم حلقه می زند که مجموعه همکاران در مدیریت کالای نفت و جهاد دانشگاهی این کار بسیار بزرگ را انجام داده اند.

عالی پور بیان کرد: مطمئن هستم که دیگر کالاهای پیچیده نیز به تولید ملی رسیده و دیگر بی نیاز از واردات شویم. به هر حال در ایام تحریم، واقعا اذیت شدیم ولی اکنون واقعا خوشحال هستم که در کل کشور حدود ۸۰ درصد از کالاهای نفتی توسط سازندگان و تولیدکنندگان داخل کشور تأمین می شود.

وی عنوان کرد: در همین ایام تحریم توانستیم تا حدود ۴۱ درصد از کالاهای نفت را توسط سازندگان بومی خوزستان به تولید داخل برسانیم. به همه همکاران جهاد دانشگاهی تبریک عرض می کنم و امیدوارم از این دست رونمایی ها بیشتر داشته باشیم.

ابراهیم طالقانی سرپرست مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران نیز در نشست اظهار کرد: امروز محصولی را رونمایی می کنیم که از مرحله پژوهش و ایده به ثروت نزدیک می شود. پژوهش متوقف نمی شود بلکه به تولید ثروت نزدیک می شود و امیدوارم با این حرکت ها بتوانیم از علم ثروت تولید کنیم و روشی را اجرا کنیم که روش های علمی به تجارت برسد.

طالقانی تصریح کرد: ۳۰ درصد نیاز مناطق نفتخیز از توانمندی، پژوهش و ظرفیت های علمی جهاد دانشگاهی تأمین نیاز می شود. امیدوارم این کالا به لیست کالاهای قبلی ساخت داخل افزوده شده و تولید این دست کالاها همچنان ادامه داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه امروز بعد از آن سال های جنگ و دفاع مقدس ما خود سازنده تمام تجهیزات دفاعی کشور هستیم، گفت: در جنگ نفتی شاید این اتفاق مثل جنگ تحمیلی نبوده و باید هر روز این رونمایی ها را ارتقا دهیم. از بین بردن مرز پیمانکاری، کارگری و پژوهشگری باعث شده تا به چنین پیشرفیت هایی برسیم.



