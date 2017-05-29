کاهش مهاجرت با توسعه امکانات در روستاها محقق می شود

سیامک سلیمانی دشتکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کاهش مهاجرت با توسعه امکانات در روستاهای چهارمحال و بختیاری محقق می شود، اظهار داشت: مهاجرت روستائیان به شهرها مشکلات بسیاری در حاشیه شهرها ایجاد می کند.

وی عنوان کرد: نبود شغل و نبود امکانات در روستاها سبب مهاجرت مردم می شود که باید از مهاجرت روستائیان جلوگیری کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: توسعه امکانات در روستاها از مهمترین اهداف دولت است.

وی گفت: بهره گیری از ظرفیت های هر روستا می تواند زمینه ایجاد اشتغال را فراهم کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: بسیاری از روستاهای این استان دارای ظرفیت های گردشگری هستند که باید با توسعه امکانات و زیرساخت های گردشگری زمینه حضور مسافر و گردشگر را در این روستاها فراهم کرد.