به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، کتاب «بنیان ها و مباحث نقل اندیشه سیاسی اسلام» توسط پژوهشکده امام خمینی(ره) وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) منتشر شد.

در این پژوهش که به قلم یحیی فوزی، برای دانشجویان رشته علوم سیاسی واندیشه سیاسی در اسلام به صورت خاص و برای همه دانش پژوهان به این حوزه مطالعاتی به صورت عام تدوین گردیده است، تلاش شده تا این بنیان ها مورد واکاوی قرار گیرد و مباحث مهم سیاسی مندرج در قرآن تبیین گردد تا دانشجویان بتوانند با درک جامعی از هندسه اندیشه اسلامی به فهم اندیشه سیاسی اسلام نایل شوند.

مباحث نقلی اندیشه سیاسی در اسلام ریشه در قرآن و سنت دارد و اگر مباحث قرآن و سنت را در چهار بخش شامل معارف، اعتقادات، اخلاقیات و احکام خلاصه کنیم می توانیم بگوییم که مباحث مهم اندیشه سیاسی اسلام نیز در این چهار بخش قرار گرفته است.

به بیان دیگر بخشی از مباحث مندرج در قرآن شامل معارف اسلام درخصوص معرفت شناسی، هستی شناسی، جهان بینی و انسان شناسی است. بخش دومق مباحث قران را اعتقادات اسلامی تشکیل می دهد، اعتقادات به معنای مباحثی است که بعد از تدبر و تعقل در آموزه های دینی، هر مسلمانی آنها را می پذیرد.

بخش سوم، مباحث قرآن اخلاقیات و عرفان است . بخش چهارم از مباحث قرآنی را می توان احکام فقهی اسلام دانست که این احکام در دو بعد عبادات و معاملات همه رفتارهای مسلمانان را تحت پوشش خود قرار میر دهد و مسلمانان تلاش می کنند در هر نوع رفتاری مغایرت و یا عدم مغایرت آن با احکام که به آن شریعت می گویند، را معین کنند.

علاقه مندان می توانند با مراجعه به فروشگاه مرکزی موسسه واقع در روبروی دانشگاه تهران، پاساژ ظروفچی منشورات موسسه را تهیه کنند.