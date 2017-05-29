عزم مسئولان بشرویه برای جذب اعتبارات جزم شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زمان زاده ظهر دوشنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی این شهرستان ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات تمامی مسلمانان، از حضور شایسته مردم در انتخابات اخیر قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه انتخابات ریاست جمهوری به نحو احسن در شهرستان بشرویه اجرایی شد گفت: خرسندیم که مردم بشرویه با حضور حداکثری و پرشور خود در انتخابات اخیر ولایتمداری واتحاد خود را ثابت کردند.

زمان زاده در ادامه با اشاره به سالروز رحلت امام خمینی (ره) نیز بیان کرد: به دلیل مصادف شدن سالروز رحلت امام خمینی (ره) و ماه مبارک رمضان، امکان اعزام مردم به مرقد امام (ره) وجود ندارد اما در شهرستان برنامه هایی متعدد در این خصوص برگزار خواهد شد.

فرماندار شهرستان بشرویه با اشاره به بحث اعتبارات تملک دارایی و ملی گفت: اعتبارات طبق سنوات گذشته ابتدا به طرح‌ها و پروژه های نیمه تمام اختصاص داده خواهد شد.

وی بیان کرد: امید است مسئولان از همین امروز با برنامه ریزی و دقت برنامه و پروژه های نیمه تمام خود را اعلام کنند تا بتوان با دقت کامل در زمینه جذب اعتبارات اقدام کنیم.

زمان زاده همچنین از مسئولان شهرستان خواست تا با پیگیری پی در پی و ارائه گزارش عملکرد ماهانه از پیشرفت پروژه های نیمه تمام خود، در تکمیل روند امور اجرایی و اداری جذب و تخصیص اعتبارات ما را یاری دهند.

وی ادامه داد: در مجموع استان و اعتبارات تملک دارایی‌ها باید توان هر دستگاه در خصوص جذب سهام هم بیشتر از قبل باشد تا بتوان با اخذ اوراق وسهام بورس خزانه دولت که خدمتی جدید است، به اصل و اعتبار مورد نیاز و تسویه حساب کامل با پیمانکاران رسید.

فرماندار شهرستان بشرویه گفت: در سال گذشته با درایت خوب مسؤلان بیشترین اعتبار به دو اداره راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تخصیص یافته است که امید می‌رود سایر ادارات نیز امسال درجهت جذب کامل اعتبار خود تلاش کنند.