آمادگی ۳۰ مداح عسلویه برای برگزاری مراسم سالروز رحلت امام خمینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر، حجتالاسلام رحیم اهرمی گفت: همانگونه که پیامبر (ص) برای همه دوران اسوه و الگو هستند در عصر ما نیز امام راحل قدم در جای پای ائمه گذاشته و برای همه سرمشق هستند بهویژه برای افرادی که اهل فکر و اندیشه هستند.
سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان عسلویه بیان داشت: طی هماهنگیهایی که با هیئت رئیسه کانون مداحان انجام شد، تعداد ۳۰ مداح برای برگزاری مراسم سالروز رحلت امام خمینی (ره) اعلام آمادگی کردند.
وی افزود: مداحی، مرثیه سرایی و نوحه خوانی از مهمترین برنامه های مداحان در مراسم سالروز رحلت امام خمینی (ره) است.
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