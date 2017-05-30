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۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۱۷

سرپرست تبلیغات اسلامی عسلویه خبر داد؛

آمادگی ۳۰ مداح عسلویه برای برگزاری مراسم سالروز رحلت امام خمینی

آمادگی ۳۰ مداح عسلویه برای برگزاری مراسم سالروز رحلت امام خمینی

بوشهر - سرپرست اداره تبلیغات اسلامی عسلویه از آمادگی ۳۰ مداح این شهرستان برای برگزاری مراسم سالروز رحلت امام خمینی (ره) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر، حجت‌الاسلام رحیم اهرمی گفت: همان‌گونه که پیامبر (ص) برای همه دوران اسوه و الگو هستند در عصر ما نیز امام راحل قدم در جای پای ائمه گذاشته و برای همه سرمشق هستند به‌ویژه برای افرادی که اهل فکر و اندیشه هستند.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان عسلویه بیان داشت: طی هماهنگی‌هایی که با هیئت رئیسه کانون مداحان انجام شد، تعداد ۳۰ مداح برای برگزاری مراسم سالروز رحلت امام خمینی (ره) اعلام آمادگی کردند.

وی افزود: مداحی، مرثیه سرایی و نوحه خوانی از مهمترین برنامه های مداحان در مراسم سالروز رحلت امام خمینی (ره) است.

کد مطلب 3991904

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