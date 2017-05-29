به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری عصر دوشنبه در نشست هماهنگی مراسم ارتحال امام (ره) با اشاره به اینکه امام خمینی(ره) درس عدالتخواهی، مبارزه با ظلم وستم و استکبار، خوب زیستن و خوب زندگی کردن را به ما آموختند اظهار داشت: افتخار و سربلندی امروز ما به واسطه وجود امام خمینی(ره) بوده و هست.
وی با تبریک ماه مبارک رمضان اضافه کرد: خلق حماسه انتخابات سند افتخار دیگری برای ملت ایران است؛ انتخابات بیانگر پیگیری آرمانهای امام (ره)، تبعیت از خلف شایسته امام، مقام معظم رهبری و پشتوانه دولت در خدمت رسانی به ملت و دفاع از ارزشها است.
فرماندار عسلویه به مراسم ارتحال امام (ره) اشاره کرد و گفت: امسال همزمانی ماه مبارک با رحلت امام (ره) فرصت مناسبی است که مردم دیدگاههای امام (ره) درباره ماه مبارک را بررسی کنند و ازآن آگاه شوند.
نادری با بیان اینکه ستاد برگزاری سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) در شهرستان تشکیل شده است گفت: برنامه های محوری برای معرفی بیشتر این شخصیت بزرگ در شهرستان عسلویه برگزار می شود.
وی با بیان اینکه امام خمینی(ره) وابسته به هیچ جناح و حزب خاصی نیست، گفت: امام خمینی(ره) نه تنها به تمام مردم ایران، که به همه مظلومان و مسلمانان جهان تعلق دارد.
فرماندار عسلویه با اشاره به اینکه امام خمینی(ره) برای نسل امروز الگو و اسوه همه فضایل اخلاقی هستند تصریح کرد: تجلیل از امام راحل تجلیلی از همه خوبیها است.
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