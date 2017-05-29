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۸ خرداد ۱۳۹۶، ۲۱:۵۵

فرماندار عسلویه:

برنامه‌های ارتحال امام خمینی (ره) در شهرستان عسلویه برگزار می‌شود

برنامه‌های ارتحال امام خمینی (ره) در شهرستان عسلویه برگزار می‌شود

بوشهر - فرماندار شهرستان عسلویه گفت: برنامه‌های ارتحال امام خمینی (ره) در شهرستان عسلویه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری عصر دوشنبه در نشست هماهنگی مراسم ارتحال امام (ره) با اشاره به اینکه امام خمینی‌(ره) درس عدالت‌خواهی، مبارزه با ظلم وستم و استکبار، خوب زیستن و خوب زندگی کردن را به ما آموختند اظهار داشت: افتخار و سربلندی امروز ما به واسطه وجود امام خمینی‌(ره) بوده و هست.

وی با تبریک ماه مبارک رمضان اضافه کرد: خلق حماسه انتخابات سند افتخار دیگری برای ملت ایران است؛ انتخابات بیانگر پیگیری آرمان‌های امام (ره)، تبعیت از خلف شایسته امام، مقام معظم رهبری و پشتوانه دولت در خدمت رسانی به ملت و دفاع از ارزش‌ها است.

فرماندار عسلویه به مراسم ارتحال امام (ره) اشاره کرد و گفت: امسال همزمانی ماه مبارک با رحلت امام (ره) فرصت مناسبی است که مردم دیدگاه‌های امام (ره) درباره ماه مبارک را بررسی کنند و ازآن آگاه شوند.

نادری با بیان اینکه ستاد برگزاری سالگرد ارتحال امام خمینی‌(ره) در شهرستان تشکیل شده است گفت: برنامه ‌های محوری برای معرفی بیشتر این شخصیت بزرگ در شهرستان عسلویه برگزار می شود.

وی با بیان اینکه امام خمینی‌(ره) وابسته به هیچ جناح و حزب خاصی نیست، گفت: امام خمینی‌(ره) نه تنها به تمام مردم ایران، که به همه مظلومان و مسلمانان جهان تعلق دارد.

فرماندار عسلویه با اشاره به اینکه امام خمینی‌(ره) برای نسل امروز الگو و اسوه همه فضایل اخلاقی هستند تصریح کرد: تجلیل از امام راحل تجلیلی از همه خوبی‌ها است.

کد مطلب 3991994

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